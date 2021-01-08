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KYK bursu ve kredisi yattı mı? 2021 KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2021 KYK bursu ve kredisi ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 10:21 | Son Güncelleme

Bir süredir beklenen KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler 2021 KYK burs ve kredi ne zaman yatacak konusunda araştırma yapıyor. Peki, KYK bursu ve kredisi yattı mı? Son olarak Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. 2021 KYK bursu ve kredisi ne kadar? İşte KYK ödemeleri ile ilgili detaylar

KYK bursu ve kredisi yattı mı? 2021 KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2021 KYK bursu ve kredisi ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler konuyla ilgili çok sayıda araştırma içerisine girdi. Özellikle KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK bursu ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini açıklamasının ardından son olarak Bakan Kasapoğlu da ödemelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki, KYK bursu ne kadar? KYK kredisi ne kadar? İşte KYK kredi ödemeleri ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili tüm detaylar...

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini kaydetti. Erdoğan, 2021 yılında lisansta bu rakamın 550 liradan 650 liraya çıkarıldığını, yüksek lisansın 1100 liradan 1300 liraya ve doktoranın da 1650 lira olan ödemesinin 1950 liraya çıkarıldığını belirtti. Bu ödemelerin, milli sporculara iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edileceğini açıkladı. Peki, KYK kredi ne zaman yatacak?

KYK BURSU VE KREDİSİ YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerinin 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin hesaplarına yatmaya başladığını kaydetti. Şimdi öğrenciler burs ve kredilerin ne zaman hesaplarında olacağını araştırıyor. Öte yandan yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak 2021.

2021 KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Burs ve kredi ödemelerine dair Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Buna göre bu ay itibarıyla geçerli olacak burs ve kredi miktarı lisansta 550 TL'den 650 TL'ye, yüksek lisansta 1100 TL'den 1300 TL'ye çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı. Buna göre burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihlerinde T.C. kimlik numarasının son numarasına göre gerçekleştirilecek.

T.C. kimlik numarasının sonu "0" olan öğrenciler ödemelerini 6 Ocak'ta, T.C. kimlik numarasının sonu "2" olan öğrenciler ödemeleri 7 Ocak'ta aldı. T.C. kimlik numarasının sonu "4" olan öğrenciler ödemelerini 8 Ocak'ta, T.C. kimlik numarasının sonu "6" olan öğrenciler ödemelerini 9 Ocak'ta ve T.C. kimlik numarasının sonu "8" olan öğrenciler ödemelerini 10 Ocak'ta alacak.

KYK ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?

KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. KYK kredi/burs hesabı taahhütname onaylama işlemlerinin ardından açılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesindeki KYK sorgu ekranı kullanılabiliyor.

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KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğrenim kredisi öğrencinin öğretim kurumunda ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması durumunda kesiliyor. Bunun yanı sıra vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi, öğretim kurumunun kapatılması, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi gibi hallerde öğrenim kredisi kesiliyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu ise öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma ve sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumlarında kesiliyor. Bunun yanı sıra öğrencinin öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunun kapatılması hallerinde öğrenci bursu kesiliyor.

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