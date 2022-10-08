KYK kredi faizleri silindi mi, kredi faizleri ne zaman silinecek? e-Devlet 2022 KYK borç sorgulama!

KYK kredi faizleri silindi mi? KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler konu hakkındaki açıklamaları yakından takip ediyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, geçtiğimiz gün Torba yasa teklifi ile ilgili açıklama yaptı ve KYK borç faizleri ile ilgili bilgi verdi.

KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "KYK borçlarının faizlerini siliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenim kredisi çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden 1 milyon 392 bin kişi almış bir de 26 bin kişi de katkı kredisi almış bunların toplam parası daha önceki durumda diyelim ki 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 lira kredi aldı. Toplam yıllık 6 bin lira ediyor. Bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilecek yeni yılın borcu hasıl oluyordu ve 4 yıl sonunda bu yükseliyordu. 2 yıllık erteleme süresi vardı.

O erteleme süresinde de yine TÜFE oranında artırılarak ilave ediliyordu bu toplam 27.6 milyar liralık bir rakama ulaşmış. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemede bütün faizlerini siliyoruz. Ana para haline döndürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmadan 2022 yılında öğrenim hayatına başlayan öğrenci kredisi yuvarlık hesap olarak bin lira olsun. 12 bin liralık kredi alacak. Bu 12 bin liralık kredi okul bitene kadar sabit. 2023-2024 yılında rakam 1300 liraya çıkmış o da 2023-24 yılları için sabit."

KİMLERİN KYK FAİZİ SİLİNECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredisinin faizinin silinmesi için talimatın verildiğini ve çalışmaların başlatıldığını açıkladı. "Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu: "Öğrenim kredisi başvuran her öğrencimize veriliyor. Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Şayet bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa elektronik devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor.

Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı.

Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarımıza talimatı verdik çalışmaları başlattık. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz."

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

