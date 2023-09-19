KYK NAKİL BAŞVURUSU 2023 başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK yurt nakil tarihlerine dair açıklamalar yakından takip ediliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte KYK yurt başvuruları 29 Ağustos tarihinde alınmaya başlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt sonuçların açıklandığını ifade etti. Herhangi bir KYK yurduna yeni yerleşen veya hali hazırda kaydı bulunan öğrenciler yurt nakil detaylarını öğrenmek istiyor. İşte KYK yurt nakil başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KYK NAKİL BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

KYK yurtları için nakil başvuruları alınıyor. Nakil başvuru sonuçları ise yurtlara göre farklılık gösterebildiği gibi erken nakil talebi oluşturan öğrencilerin sonuçları da erken erişime sunulabilir.

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerleştirme ve yedek yerleştirme sonuçları ardından nakil işlemleri e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/kyk-kredi-burs-nakil-basvurusu) alınıyor.

Yurt nakil işlemleri online başvurusu için gerekli adımlar;

Yurt İzin Alma

Yurt Öneri/Şikayet/Talep

Yurt Nakil

Yurt Kayıp Silme Talebi

Katıldığım Etkinlikler

Yurt Yemek Takip

Yurt Nakil işlemleri kısmına tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yurt nakil işleminiz oldukça acil ve sistem henüz açık değilse, yurt müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz.



