KYK NAKİL BAŞVURUSU 2023 başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK yurt nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK yurt nakil tarihlerine dair açıklamalar yakından takip ediliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte KYK yurt başvuruları 29 Ağustos tarihinde alınmaya başlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt sonuçların açıklandığını ifade etti. Herhangi bir KYK yurduna yeni yerleşen veya hali hazırda kaydı bulunan öğrenciler yurt nakil detaylarını öğrenmek istiyor. İşte KYK yurt nakil başvuruları ile ilgili merak edilenler...
KYK yurtları için nakil başvuruları alınıyor. Nakil başvuru sonuçları ise yurtlara göre farklılık gösterebildiği gibi erken nakil talebi oluşturan öğrencilerin sonuçları da erken erişime sunulabilir.
Yerleştirme ve yedek yerleştirme sonuçları ardından nakil işlemleri e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/kyk-kredi-burs-nakil-basvurusu) alınıyor.
Yurt nakil işlemleri online başvurusu için gerekli adımlar;
Yurt İzin Alma
Yurt Öneri/Şikayet/Talep
Yurt Nakil
Yurt Kayıp Silme Talebi
Katıldığım Etkinlikler
Yurt Yemek Takip
Yurt Nakil işlemleri kısmına tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yurt nakil işleminiz oldukça acil ve sistem henüz açık değilse, yurt müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz.