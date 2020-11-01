KYK yapılandırma 2020 ödeme başvurusu... KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma nasıl oluyor? KYK borcu affedilecek mi? İşte 2020 KYK borcu yapılandırma...

Üniversite döneminde alınan öğrenim kredisinin ödemesi mezun olduktan 2 yıl sonra başlıyor. 2 yıl içerisinde borçlarını ödeyemeyenler ise yasal süreçle başbaşa kalıyor. KYK borcunun ertelenmesi vatandaşlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Koronavirüsten dolayı KYK borçlarıyla ilgili bir iyileştirme çalışması bekleyen borçlular KYK borcu faizlerinin silinmesini bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, vatandaşların bir süredir beklediği KYK borçlarının faizlerine ilişkin kanun teklifi vermişti. Peki KYK borçları ertelenir mi, KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? KYK borçları yapılandırması gelecek mi? İşte KYK faizleri için son dakika gelen açıklamalar...
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları... Peki KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma nasıl olacak? KYK yapılandırma 2020 ödeme başvurusu araştırılmaya başlandı...
KYK kredi borcu bulunanlar yapılandırma müjdesinin ardından ‘KYK borcu yapılandırmaya ne zaman başvurulacak’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Borçlulara yapılandırma başvurusu için yıl sonuna kadar süre verildi.
KYK yapılandırma ödemesi nasıl ve nereden olacak merak edilmeye başlandı.İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak.
KYK borçluları için yapılandırma başvurusunda bulunanlar taksitleri de merak etmeye başladı. Yapılan açıklamalara göre KYK kredi borcu yapılandırması için kişilere en fazla 18 ay taksit imkanı tanınacak. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Borçların 36 ayda tamamen kapatılması ön görülüyor.
KYK borçlarının affına ya da ertelenmesine dair çalışmalar sürüyor. Mevcut durumda KYK borçlarına her ay %1.40 oranında gecikme faizi uygulanıyor.KYK borç faizleri silinecek mi sorusunu araştıran vatandaşlar geçtiğimiz aylarda kesin bir bilgiye ulaşamıyordu. Koronavirüs salgıyla birlikte vatandaşlar KYK borçlarının silmesine ilişkin beklentilere girmişti. Meraklı bekleyişin sonunda borçlulara yapılandırma müjdesi verildi. Yapılandırmanın yanında faizler de silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek
Milyonlarca KYK borçlusu, yayılan *KYK borçlarına af gelecek ya da KYK borçları silinecek söylentilerden sonra gergin bir bekleyiş içine girmişti. MHP Mersin Milletvekili Kılavuz KYK borcu son durum nedir merak edenler için Twitter'dan paylaşımlar yapıyordu. Sonuçta kanun teklifi kabul edildi ve yapılandırma yapılması için karar alındı.
KYK borçlarına ilişkin son durum bilgilerine erişmek isteyen vatandaşların yardımına e-Devlet koşuyor. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan “Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama” sayfası üzerinden gerçekleştiriyor. E-Devlet sayfasına giriş yaptıktan sonra vatandaşlar kimlik doğrulama adımlarını geçerek kişisel bilgilerine erişim sağlayabiliyorlar.
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