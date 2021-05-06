KYK yattı mı? KYK ne zaman yatar? İşte ödenme tarihi...

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte KYK bursunun yatıp yatmadığı üniversite öğrencileri tarafından araştırılmaya başladı. TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemesi gerçekleştirilen burslar ve krediler öğrencilerin gündeminde. Peki KYK yattı mı ve ne zaman yatar?

KYK YATTI MI? KYK NE ZAMAN YATAR?

Öğrenciler dün geceden itibaren KYK yattı mı ve ne zaman yatacak sorularını araştırmaya koyuldu. Milyonlarca öğrenciye kredi ve burs imkanı veren Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan gelecek son dakika haberleri merak içinde bekleniyor.

Öğrenciler Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan KYK burs ve kredi ödemelerinin tarihini merak ederken, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Fakat öğrenciler sosyal medyada KYK ödemelerinin henüz yatırılmadığını ifade ediyor. Ödemeler öğrencilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Geçmiş dönemlerde yapılan ödemelerde kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlar 6'sında, 2 olanlar 7, 4 olanlar 8, 6 olanlar 9, 8 olanlar ise 10'unda kredi ve burslarını almışlardı. Ödeme tarihi konusunda henüz bir açıklama gelmedi fakat KYK ödemeleri aşağıdaki link üzerinden sorgulanabiliyor:

https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama



