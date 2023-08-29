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KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? E-Devlet GSB KYK yurt başvuru sayfası

29.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla beklenen KYK yurt başvuruları başladı. Üniversite tercihlerine göre yaşadıkları şehirlerden başka şehre gidecek olan öğrenciler, yerleşim sorunlarını çözmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularını yapmaya başladı. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte E-Devlet GSB KYK yurt başvuru sayfası...

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? E-Devlet GSB KYK yurt başvuru sayfası

2023-2024 KYK yurt başvurularına dair araştırmalar yoğunlaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularıyla birlikte, her yıl olduğu gibi bu yılda yüz binlerce üniversiteli öğrencinin yerleşimleri KYK yurtlarıyla sağlanacak. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte GSB KYK yurt başvuru ekranı...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sürecine ilişkin bugün saat 10.15'te basın açıklaması yaptı. Bakan Bak'ın açıklamalarının ardından KYK yurt başvuruları erişime açıldı.

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KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt başvuruları 1

KYK YURT BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

KYK yurt başvurusu, 9 adımda tamamlanacak.

İlk adımda başvuru hakkında bilgiler veren Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu bilgilerin öğrenciler okunmasını ve onaylanmasını talep ediyor.

İkinci adımda kimlik bilgilerinin doğruluğunu onaylayacak olan üniversite öğrencileri, üçüncü bölümde ise öğrenim bilgileri ile karşılaşacak. Diğer adımlar ise aşağıda anlatıldığı gibi devam edecek.

E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra “Yurt Başvurusu” hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.


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