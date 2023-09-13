KYK YURT KAYITLARI 2023 başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK yurt kayıtları ayın kaçında, kaç gün sürecek?

KYK yurt kayıt tarihlerine ilişkin açıklamalar son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açılan KYK yurt başvuruları 29 Ağustos - 2 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen KYK yurt sonuçları adayların erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından KYK yurt kayıt sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek? Yurt kayıtları kaç gün sürer? İşte detaylar...

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandı. Öğrenciler şimdi de yurt kayıt tarihlerini sorguluyor. Sonuçlarla beraber kayıt tarihi de paylaşılıyor. Ayrıca İlk kayıt ücreti yatırıldıktan sonra 13-16 Eylül (saat 23:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Yurt Kayıt İşlemleri' menüsünde yer alan "Yurt Taahhütname Onayı"nın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ardından da gerekli belgeler yurt müdürlüklerine teslim edilecek. Ancak KYK yurt kayıtları ve süreçle ilgili en doğru bilgi yerleşilen yurtların müdürlüklerinden alınabilir.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.



