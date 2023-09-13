KYK yurt kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? 2023 KYK yurt kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

KYK yurt kayıt ücretlerine ilişkin açıklamalar son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açılan KYK yurt başvuruları 29 Ağustos - 2 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen KYK yurt sonuçları adayların erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından KYK yurt kayıt sürecine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman yapıalcak? İşte kayıt tarihleri ve detaylar...

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK YURT KAYIT BELGELERİ NELER?

KYK yurt kayıtları için öğrencilerden istenen belgeler değişiklik gösterebilir. Öğrenciler en doğru bilgiye yerleştikleri yurdun müdürlüklerinden ulaşabilir.

Genel olarak istenen kayıt belgeleri şunlardır;

4 adet vesikalık fotoğraf,

Kimlik fotokopisi,

IBAN numarası, (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu,

KYK Yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont,

Öncelik belgesi. (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı KYK yurdu bulunuyor. Oda tipleri kalan kişi sayısı, yatak, çalışma masası vb. durumlara göre değişiyor. 2023-2024 KYK Yurt Ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor.

Yurt tiplerine göre güncel ücretler şu şekilde:

TİP1 - Ücret: 345 lira, Depozito: 855 lira

TİP2 - Ücret:405 lira, Depozito: 1020 lira

TİP3 - Ücret:405 lira, Depozito: 1020 lira

TİP4 - Ücret: 480 lira, Depozito: 1100 lira

TİP5 - Ücret:510 lira, Depozito: 1200 lira

TİP6 - Ücret: 570 lira, Depozito: 1365 lira

Kıbrıs - Ücret: 750 lira, Depozito: 1620 lira

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandı. Öğrenciler şimdi de yurt kayıt tarihlerini sorguluyor. Sonuçlarla beraber kayıt tarihi de paylaşılıyor. Ayrıca İlk kayıt ücreti yatırıldıktan sonra 13-16 Eylül (saat 23:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Yurt Kayıt İşlemleri' menüsünde yer alan "Yurt Taahhütname Onayı"nın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ardından da gerekli belgeler yurt müdürlüklerine teslim edilecek. Ancak KYK yurt kayıtları ve süreçle ilgili en doğru bilgi yerleşilen yurtların müdürlüklerinden alınabilir.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.



