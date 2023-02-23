KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri ne zaman geri ödenecek, iptal mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı

KYK yurt ücretleri ödenecek mi? üniversitelere ilişkin alınan kararlar sonrası, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilerin merak ettiği soru Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama ile yanıt buldu. Yapılan açıklamaya göre; şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrenciler KYK yurt ücreti ödemeyecekler. İşte, 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri ile ilgili yapılan açıklama...

KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

KYK yurtlarını boşaltan öğrencilerin beklediği açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

KYK ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Yapılan açıklama sonrası KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler de ücretlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.

KYK yurt ücretlerinin iade edileceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



