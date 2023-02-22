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KYK yurt ücretleri ödenecek mi, iptal mi? KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama!

22.02.2023 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt ödemeleri için öğrencilerin gözü kulağı yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerde online eğitime geçilerek KYK yurtlarına depremzedeler nakledilmişti. KYK yurtlarından çıkan öğrenciler yurt ücretleri için yapılacak duyuruyu takip ettiler. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Peki, KYK yurt ücretleri ödenecek mi, iptal mi? KYK yurt ücretleri iade edilecek mi?

KYK yurt ücretleri ödenecek mi, iptal mi? KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama!

KYK yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından YÖK üniversitelerde online eğitim kararı alarak depremzedeleri KYK yurtlarına yerleştirildi. KYK yurtlarını boşaltan öğrenciler yurt ücretlerine ilişkin soruların yanıtlanmasını beklediler. Konuya ilişkin Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. İşte KYK yurt ödemelerine ilişkin son gelişmeler...

KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

KYK yurtlarını boşaltan öğrencilerin beklediği açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

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KYK ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Yapılan açıklama sonrası KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler de ücretlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.

KYK yurt ücretlerinin iade edileceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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