KYK yurt ücretleri ödenecek mi, iptal mi? KYK yurt ücretleri iade edilecek mi? Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama!

KYK yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından YÖK üniversitelerde online eğitim kararı alarak depremzedeleri KYK yurtlarına yerleştirildi. KYK yurtlarını boşaltan öğrenciler yurt ücretlerine ilişkin soruların yanıtlanmasını beklediler. Konuya ilişkin Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. İşte KYK yurt ödemelerine ilişkin son gelişmeler...

KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

KYK yurtlarını boşaltan öğrencilerin beklediği açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

KYK ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Yapılan açıklama sonrası KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler de ücretlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.

KYK yurt ücretlerinin iade edileceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



