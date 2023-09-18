KYK YURT YEDEK SIRASI SONUÇLARI 2023 E DEVLET: GSB KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? Turkiye.gov.tr sonuç sorgulama

KYK yurt yedek sırası sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları 13 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından yedek yerleştirmelere ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Boş kalan kontenjanlara yedek sıradan öğrenciler yerleştirilecek. . KYK yurt yedek sonuçlarının nasıl ve nereden öğrenileceği konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki, KYK yede sonuçları belli oldu mu, nereden bakılır?

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

KYK yurt yedek sonuçları, yurda yerleşemeyen öğrenciler tarafından bekleniyor.

Bakan Bak, yerleştirmelerin devam edeceği pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün yedek sonuçlarını açıklayacaklarını ifade etti.

KYK 1.yedek sonuçlarının bugün (18 Eylül 2023 Pazartesi) açıklanması bekleniyor.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt yedek sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilmektedir.