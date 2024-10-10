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Lahmacun 60 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor! İşte fiyat farkının nedenleri

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.10.2024 20:21
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi düzenli olarak açıklanmaya başladı. En çok hile yapılan gıdaların başında ise Lahmacun geldi. Lahmacun'u 60 liraya bulmak da mümkün 250 liraya'da. Fiyat farkının da hileden kaynaklandığı belirtiliyor. İşte lahmacun yerken dikkat edilmesi gerekenler...

Lahmacun 60 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor! İşte fiyat farkının nedenleri

Lahmacunda ilçe ilçe fiyat farkı ortaya çıkınca vatandaşların kafası karıştı. Lahmacunu 60 TL'ye satan da var 250 TL'ye satan da... Ekol TV'nin haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesinde başı çekiyor. Genellikle harcında kıyma kullanılmıyor. En çok hile lahmacunda yapılıyor. Lahmacunda hilenin harcında kıyma kullanılmayarak yapıldığı kaydedildi.

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"100 TL'NİN ALTINDA LAHMACUN SATILAMAZ"

Güven konusunda en büyük sıkıntının yaşandığı yiyecek lahmacun. Çünkü hile çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bol baharat basıp ucuza mal ediyorlar. Lahmacunun görünüşünden kalitesini anlamak pek mümkün değil. Ancak fiyatı düştükçe akıllardaki soru işareti artıyor.

Avcılar'da bir ustaya 'Lahmacunun fiyatı ne kadar?' diye soruldu. Usta ise, "Günümüz şartlarında 70 TL" dedi.

Bir başka usta ise "lahmacuna soya sosu koyan var, sakatat koyan var ve lahmacunun fiyatı 100 TL'nin altında olamaz,imkansız" dedi. Usta, "İşçiliğe göre, kiriğe göre %10 otomatik olarak devlet bizden alıyor. Vergisini düzgün ödeyen esnaf 100 TL'nin altında lahmacun satamaz" dedi.

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GIDA DENETİM UZMANI UYARDI! "HEMEN ŞİKAYET ETSİNLER"

Gıda Denetim uzmanı Nurten Sırma ise vatandaşlara uyarıda bulundu. "Tadından kokusundan şüphelenenler hemen şikayet etsinler. Bu dana etine benzemiyor dediklerinde ALO 174 Gıda ihbar hattını arasınlar" diye konuştu.

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Lahmacun fiyatı
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