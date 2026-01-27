'Lanetli saray' satılıyor! Sahiplerine hep 'ölüm' getirdi

İtalya’nın Venedik kentinde yüzyıllardır cinayetler, intiharlar ve gizemli kazalar nedeniyle “lanetli” olarak nitelenen 15. yüzyıldan kalma Ca’ Dario Sarayı, 20 milyon euro'ya satışa çıkarıldı.

Grand Canal’ın en prestijli noktalarından birinde bulunan tarihi palazzo, dokuz yatak odası, sekiz sütunlu banyo, görkemli salonları, bahçe, tekne rampası ve çatı terası ile mimari bir başyapıt olarak tanımlanıyor.

Ancak yapının karanlık geçmişi, yüzyıllardır süregelen ürkütücü söylentilere yol açmış durumda.

KISA SÜRE İÇİNDE FELAKETLER BAŞLADI!

1489’da diplomat ve tüccar Giovanni Dario için inşa edilen saray, onun ölümünden sonra kızı Marietta ve eşi tarafından devralındı. Ancak kısa süre içinde felaketler başladı...

Marietta'nın eşinin ticari işleri çöktü, bir kavga sırasında bıçaklandı. Marietta daha sonra intihar etti. Çiftin oğlu Yunanistan’da bir pusuda öldürüldü.

VENEDİK'İ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI!

1896’da Fransız şair Henri de Regnier sarayda kaldıktan sonra gizemli bir hastalığa yakalanarak Venedik’i terk etmek zorunda kaldı.

1960’larda ünlü opera tenorı Mario del Monaco sarayı satın almayı planladı ancak sarayı görmeye giderken geçirdiği ciddi bir trafik kazasının ardından vazgeçti.

1970’lerde sarayı satın alan İtalyan aristokrat Kont Filippo Giordano delle Lanze, evde sevgilisi olan Yugoslav denizci tarafından öldürüldü. Katil daha sonra Londra’da öldürüldü.

ADI YOLSUZLUK SKANDALINA KARIŞTI VE İNTİHAR ETTİ!

1980’lerde mülkü alan iş insanı Raul Gardini, büyük bir yolsuzluk skandalına karıştı ve 1993’te intihar etti.

2002’de The Who grubunun basçısı John Entwistle, sarayı tatil için kiraladıktan sadece bir hafta sonra ABD’de kalp krizinden hayatını kaybetti. Saray, son 20 yıldır boş durduğu süreçte de ürkütücü ününü pekiştirdi. Bazılarına göre Ca’ Dario kötü şans getiriyor ve lanetli.

Ancak emlak uzmanları bu iddiaları reddediyor. Christie’s International Real Estate yetkilisi Arnaldo Fusello, “500 yıllık herhangi bir Venedik sarayında benzer trajediler bulabilirsiniz. Ben defalarca içeri girdim ve hiçbir ürpertici şey hissetmedim” dedi.

Ca’ Dario’nun Claude Monet tarafından 1908’de resmedildiği ve yazar Henry James’in eserlerinde bahsedildiği biliniyor. Christie’s ve Engel & Volkers tarafından satışa sunulan yapı, “tarihi miras ve prestijin simgesi” olarak tanımlanıyor. Emlak danışmanlarına göre saray iyi korunmuş durumda ve büyük bir restorasyon gerektirmiyor.