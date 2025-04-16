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Laos'un para birimi nedir? Laos'un para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.04.2025 20:39
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Resmi ismi ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, bir Güneydoğu Asya ülkesidir ve denize kıyısı yoktur. Vientiane, ülkenin hem başkenti hem de en büyük şehri olarak kabul edilmiştir. Kamboçya, Tayland, Myanmar, Vietnam Laos’un komşularıdır.

Laos'un para birimi nedir? Laos'un para biriminin kodu ve sembolü

Laos, kuzeyinde Çin, güneyinde Kamboçya, batısında Myanmar ile Tayland, doğusunda Vietnam ile çevrili bir ülkedir. Başkenti Vientiane şehridir. Resmi dili Laoca olarak kabul edilen alfabesi ise Lao Alfabesidir. Ülkede yönetim sistemi üniter Marksist Leninist tek partili sosyalist cumhuriyet olarak kabul edilmiştir. Yüzölçümü 236.800 kilometrekare nüfusu ise 7.1523.205 civarındadır. Bağımsızlığını 1949 yılının temmuz ayında ilan etmiştir.

Laos'un para birimi nedir?

Son derece köklü bir tarihi bulunan Laos, uzun süren savaş nedeniyle yıkımlara uğramış ve bunun sonucunda dünyanın geri kalmış ülkeleri arasında yer almıştır. Ancak uzun vadeli planları ile hedeflediği noktaya ulaşmaya başlamıştır. Balıkçılık ülkedeki önemli bir besin kaynağı olmuştur. Bunun dışında kahve, şeker kamışı, sebze, mısır gibi başka tarım ürünleri de bulunmaktadır.

Ülkedeki genel iklim tropikal muson iklimidir. Kasım ve mayıs aylarında yağış görülür. Aralık ile nisan arasındaki süreçte ise kuraklık hakimdir. Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan Laos’ta genel olarak hava açık olur. Sıcaklıklar 18 ile 27 derece arasında değişir. Para birimi ise Laos kipi’dir.

Laos'un para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünya genelinde ülkelerin para birimleri çeşitli para piyasalarında döviz bürolarında gibi farklı alanlarda kullanılır. Para birimleri işlem görürken uluslararası standartlarda kabul gören kodlarla belirlenir. Bu kodların standartları ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217 par birimi kodu standardı tarafından düzenlenir.

ISO 4217 para birimi koduna göre Laos ülkesinin para birimi olan Laos kipine ait para birimi kodu LAK olarak belirlenmiştir. Döviz bürolarında ve devletler arası para piyasalarında Laos kipi LAK kodu ile işlem görmektedir. Laos kipi para biriminde 1 kip 100 at’a bölünmektedir. Ancak at artık kullanılmamaktadır çünkü ülkede madeni para kullanımı tamamen kaldırılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Laos
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