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Libya'nın para birimi nedir? Libya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Libya Devleti ya da kısaca Libya, Akdeniz’in kıyısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin doğusunda Mısır, batısında Tunus ve Cezayir, güneyinde Çad ve Nijer, güneydoğusunda Sudan ile komşudur. Bir mağrip ve Kuzey Afrika ülkesi olan Libya yüzölçümü ile Afrika’daki 4. büyük ülkedir. Dünya genelinde ise 16. sıradadır.

Libya'nın para birimi nedir? Libya'nın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri Trablus olan Libya’da ilk yerleşimciler Tunç Çağı’nın son dönemlerinden itibaren bölgeye yerleşmiş olan İbero Moritanya ve Kapsiyen kültürleri ile bu kültürlerin devamı niteliğinde olan Berberilerdir. Ülke farklı dönemlerinde çeşitli topluluklar tarafından yönetilmiştir ve bir dönem Erken Hristiyanlık merkezleri arasında yer almıştır. Resmi dili Arapça olan ülkede Libya Arapçası konuşulmaktadır.

Libya'nın para birimi nedir?

Libya’da çoğunluklu olarak Araplar olmak üzere Berberileri ve diğer etnik kökenli gruplar da yaşam sürmektedir. Üniter geçici birlik hükümeti tarafından yönetilen Libya çeşitli dönemler yaşamıştır. 1947 yılında ilk kez İtalya’dan bağımsızlığını ilan etmiş ve 1951 yılında krallık kurulmuştur.

Araplaşmış olan Berberilerin, saf Arapların ve çöl kabilelerinin yaşadığı Libya’da az miktarda Sahara Altı Afrika siyahilerinden oluşan Sahiller ve Tobular bulunmaktadır. Ülkenin iklimi kuzey tarafında Akdeniz tipidir. Kışlar çok yumuşak geçer. Yaz aylarında ise aşırı sıcak ve kuru hava hakimdir. Para birimi ise Libya dinarıdır.

Libya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası standartlara göre para birimi kodu ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217 olarak belirlenmiştir. Devletlere ait resmi para birimlerinin 3 haneli para birimi kodlarını ISO 4217 standardı belirler. Buna göre Libya’nın para birimi olan Libya dinarına ait de 3 haneli bir para birimi kodu vardır.

Libya’nın resmi para birimi Libya dinarıdır. Bir Libya dinarı 1000 dirheme bölünebilmektedir. Libya’da 1,5,10, 20, 50, 100 dirhemlik olan madeni para birimleri kullanılmaktadır. Ayrıca bazılarına ait kağıt paralar da hâlâ geçerli kabul edilmektedir. Libya dinarının ISO 4217 para birimi kodu LYD olarak belirlenmiştir. Bu kod uluslararası standartlara göre para piyasalarında kullanılan bir koddur.

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Anahtar Kelimeler:
Libya para
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