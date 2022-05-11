Limited şirketlerin zorunlu organları nelerdir?

Limited şirket türünün en belirgin özelliklerinden biri ortaklar dışında dışarıdan birinin de şirket yönetici olabilmesidir. Anonim şirketlere göre limited şirketleri çok daha kolay bir şekilde kurulabilmektedir. Limited şirketleri kurulurken bazı zorunlu organlarında bulunması gerekmektedir. Limited şirket kurmak isteyen birçok kişi bu zorunlu organların hangileri olduğunu merak etmektedir.

Limited Şirketlerin Zorunlu Organları

Türk Ticaret Kanunu sistemine göre limited şirketlerin iki zorunlu organı bulunmaktadır. Bunlar;

Genel Kurul ve

Müdürlüklerdir.

Denetime tabi olan ortaklıklarda bağımsız denetçiler ve özel denetçiler organ niteliğinde değildir. Birden fazla müdürün yer aldığı limited şirketlerinde ise müdürler, kurulu şirketin organı sayılmaktadır.

Anonim şirketlerinde olduğu gibi bu şirket modelinde de bu iki zorunlu organ arasında altlık üstlük ilişkisi yoktur. Yani genel kurulun müdürlük kuruluna kendi yetkilerini devretme veya müdürlük kurulunun yetkilerini alma gibi bir durum söz konusu değildir.

Limited şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde komite ve komisyonlar gibi isteğe bağlı organlar oluşturulabilmektedir.



