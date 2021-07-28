Lise öğrencilerine burs veren kurumlar! 2021'de lise öğrencilerine hangi kurumlar burs veriyor?

Üniversite öğrencileri gibi lise öğrencilerine de burs veren kurumlar bulunmaktadır. LGS’de başarılı olan öğrenciler, karşılıksız burs veren kurumlara başvurarak, burs imkânından yararlanabiliyor. Ancak elbette burstan yararlanabilmek için her kurumun belirlediği şartlar bulunuyor. Sizler için lise öğrencilere burs veren kurumları ve şartlarını bir araya getirdik.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE BURS VEREN KURUMLAR

Lise öğrencileri, devletten burs alabileceği gibi karşılıksız olarak bazı kurumlardan da destek alabilmektedirler. Her kurum öğrencilerin bazı şartları yerine getirmesi karşılığında burslarını sunuyor. İşte 2021 yılında lise öğrencilerine burs veren kurumlar:

Rüştü Akın Vakfı

2021-2022 eğitim öğretim yılında; başarılı ancak maddi imkanlardan yoksun Türk gençlerine karşılıksız burslar vererek bilgili ve çağdaş bir toplum olmayı amaçlamaktadır. Son başvuru yapma tarihi 31 Ağustos 2021’dir.Başvuru için http://www.rav.org.tr/form.asp adresine girebilirsiniz.

GÜSİAD Burs Başvurusu

GÜSİAD burs başvurusu şartları şöyle:

Babası vefat etmiş öğrencilerden başvuru yapanların tamamına, Üniversite öğrencilerinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olanlara, Bir evde 3 öğrencinin bulunması halinde başarı durumuna bakılmaksızın 1 tanesine burs desteği sağlanılacaktır. Burs başvuru tarihi 25.12.2020 – 15.01.2021 tarihleri arasındadır. Burs almaya hak kazananlar GÜSİAD Resmi web adresinde yayınlanacaktır. Burs ödemesi 25.02.2021 – 30.07.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bursa sadece Gümüşhaneli olanlar başvurabilecek.

Başvuru için gereken evraklar:

Burs başvuru formu çıktısı, Güncel tarihli, imzalı ve mühürlü Transkript belgesi, Öğrenci belgesi, Önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi, Babası vefat eden öğrenciler için Vukuatı Nüfus Kayıt Örneği, 1 adet son 6 ay’a ait vesikalık,

Detaylı bilgi ve başvuru için http://www.gusiad.org.tr/burs-basvurusu.html adresine giriş yapın.

Trendyol & TOG Eğitim Bursu Başvurusu

Toplum Gönüllüleri Vakfı burs programı doğrultusunda Trendyol – TOG Eğitim bursunu başlatmıştır. Burs kazanan öğrencilere aylık olmak üzere 1500 TL verilmektedir.

Başvuru için https://form.jotform.com/203638502454958 adresine gidebilirsiniz.

TED Burs Başvurusu

Dernek kurulduğundan bu yana ilerleyen bir burs sistemi olup, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin, ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir. Türk Eğitim Derneği Doğal afetler, terör saldırısı, maden faciası vb. gibi olaylardan etkilenen çocuklara her zaman destek çıkmaktadır.

Başvuru için https://connected.ted.org.tr/Schoolarships adresine giriş yapın.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı,

Devlet üniversitesi bünyesinde, Yüksekokul, Konservatuar veya Meslek Yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisans üstü eğitim gören tüm öğrencilere burs olanağı sağladığı gibi lise öğrencilerine de burs vermektedir.

Detaylı bilgi için http://tesyev.org/tr/burslar adresine girin.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

Yaşar vakfı çeşitli zamanlarda lise ve üniversite öğrencilerinden ihtiyacı olanlara burs desteği sağlamaktadır.

İstenilen Belge ve Evraklar

1 adet güncel vesikalık fotoğraf,

Adli sicil kaydı dökümü,

YKS belge örneği,

Öğrenci belgesi,

Disiplin durumunu gösteren belge,

1 muteber kişiden referans mektubu,

Yerleşim yeri ve adres belgesi,

Ailenin gelir durumunu gösteren belge

Detaylı bilgi için https://yasarvakfi.org.tr/sayfa/burslar adresine girin.

AHBAP Derneği

Lise ve üniversite öğrencilerine yaptığı tablet desteği sağlayan AHBAP Derneği başvuru şartları şöyle:

T.C. Vatandaşı olmak,

Lise 12. Sınıf olmak,

Liseden mezun olan öğrenciler,

Üniversite öğrencileri

Başvuru için https://ahbap.org/yardim-basvuru-belgeleri-alma-ve-yukleme adresine giriş yapın.

