Lisede üretip 27 ülkeye ihraç ediyorlar!

Bursa'da 7 farklı alanda eğitim veren meslek lisesi Makine Teknolojisi Alanı’ndaki 300 öğrencinin sipariş usulüyle ürettiği oto yedek parçası malzemeleri, ABD, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediyor.

Osmangazi ilçesinde 50 dönüm arazi üzerine kurulan lisede , 7 farklı alanda eğitim veriliyor. Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamında, Bursa'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıyla anlaşmalar yapılırken, Makine Teknolojisi Alanı’ndaki 300 öğrencinin, sipariş usulüyle ürettiği oto yedek parçası malzemeleri, ABD, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediliyor.

‘YURT İÇİ VE YURT DIŞI PARÇA ÜRETİMİ YAPIYORUZ’

Makine Teknolojisi Alanı’nın bir fabrika gibi üretim yaptığını söyleyen Alan Atölye Şefi Ahmet Hamdi Sevindi, “Otomotiv yan sanayisinde seri parça üretimi yapıyoruz. Sermaye kapsamında üretimimiz var. Hem yurt içi hem yurt dışına parça üretimi yapıyoruz. Bu sene tabi ki piyasa koşulları gereği imalatta düşüş var. Öğrenciler, seri üretime çok çabuk adapte oldu. Kolaylıkla seri üretim yapıyorlar. Ayrıca hafta sonu da çalışma olabiliyor” dedi.
‘HEDEFİMİZ NİTELİKLİ, TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRMEK’

Döner sermaye faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli çalışmaları arasında bulunduğunu vurgulayan ve sektörle her alanda iş birliği içinde olduklarını söyleyen Okul Müdürü Oktay Güllü, öğrencilerin iş garantili eğitim gördüklerini belirterek, “Sabah 08.30’da açtığımız okulumuz, hafta sonu da dahil akşam 22.00’a kadar açıktır. Bu saatler arasında öğrenciler eğitim görüyor. Hedefimiz, nitelikli, teknik elemanlar yetiştirmek. Ama bununla sınırlı tutmuyoruz. Öğrencilerimizi dünyaya entegre etmek için farklı etkinlikler de yapıyoruz. Protokol yaptığımız çok sayıda işletme de var. Bununla birlikte mesleki eğitime destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

