Liste fiyatı ile ilan fiyatı arasında 183 bin TL fark! Üzerinde satmaya çalışmışlar, tek tek paylaşıldı

Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerindeki araç fiyatları ile ilgili harekete geçti. Bazı ilanlardaki fiyatların liste fiyatının üzerinde olduğu tespit edilirken kişi ve işletmeye idari yaptırım ve idari para cezası uygulandı. Araçların liste fiyatları ile ilan fiyatları arasındaki fark ise dikkat çekti.

Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, kendisine bildirilmiş bazı taşıt ilanlarıyla ilgili Ticaret Bakanlığınca, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirmelere ilişkin tespitleri açıkladı.

LİSTE FİYATININ 172 BİN TL ÜZERİNDE!

Ticaret Bakanlığı basın danışmanı Bekir Kaplan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yine, tarafıma sosyal medya üzerinden bildirilmiş bir kısım taşıt ilanına ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığımızca Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirmelerde aşağıdaki tespitler yapılmıştır:

1- Bir ilan sitesinde yayımlanan elektrikli araç ilanında, aracın markanın resmî internet sitesinde yer alan liste fiyatının üzerinde (yaklaşık 172.000 TL farkla) pazarlanmakta olduğu tespit edilmiş ve ilgili kişi hakkında idari yaptırım uygulanmıştır.

LİSTE FİYATI İLE İLAN FİYATI ARASINDA 183 BİN 600 TL FARK

2- Başka bir taşıt ilanında, aracın liste fiyatı (2.236.400 TL) ile ilan fiyatı (2.420.000 TL) arasında 183.600 TL fark bulunduğu belirlenmiş; bu durumun “ilan kısıtlaması” hükmüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

3- Bir diğer şikâyet başvurusuna ilişkin olarak, ilan yayından kaldırıldığı için Bakanlığımızca herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.

4- Farklı bir ilan incelemesinde, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatının (2.205.000 TL) üzerinde değil, daha düşük bir bedelle (1.995.000 TL) pazarlanmakta olduğu anlaşılmış; bu nedenle söz konusu ilanın ilan kısıtlaması düzenlemesine aykırılık teşkil etmediği değerlendirilmiştir"

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı araba fiyatları araç fiyatları ilan
