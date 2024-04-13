FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Lojistik ve taşımacılıkta 11. sıra Türkiye'nin

Lojistik ve taşımacılıkta 11. sıra Türkiye'nin

13.04.2024 14:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektörünün 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 pay aldığını ve dünya sıralamasında 11. olduğunu bildirdi.

Lojistik ve taşımacılıkta 11. sıra Türkiye'nin

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin coğrafi avantajını en iyi şekilde değerlendirmek, mal ihracatı ve dış ticareti arttırmak amacıyla lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik faaliyetlere hız kazandırıldığı belirtildi.

Sektörün 100 milyar dolarlık büyüklüğüyle küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 pay aldığı ve dünyada 11. sırada yer aldığı ifade edilen açıklamada, sektörün Türkiye'nin toplam hizmet ihracatı içindeki payının yüzde 40 olduğuna ve bunun her geçen yıl arttığı vurgulandı.

Türkiye'nin, Dünya Bankasınca ölçülen Lojistik Performans Endeksi sıralamasında 2018'de 3,15 puan ile 47'inci sıradayken geçen yıl itibarıyla 3,4 puan ile 38'inci sıraya yükseldiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12. Kalkınma Planı'ndaki hedefimiz 2028'de 25. sıraya yükselmektir. Hizmetler sektörünün en önemli ayaklarından birini oluşturan lojistik ve taşımacılık sektörüne yatırımlarımızdan birisi de Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) Desteklenmesi Projesi'dir. YLDA Projesi ile yalnızca bir merkezin ve unsurlarının desteklenmesinin ötesinde, tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olan yurt dışı lojistik ağları baştan sona bir sistem olarak ele alınmaktadır. Ticaret Bakanlığımıza 24 başvuru yapılmış olup, 2'si Amerika, 4'ü Avrupa merkezli toplam 6 projeye onay verilmiştir."

SEKTÖR GEÇEN YIL 40 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Sektördeki yatırımlara da değinilen açıklamada, 5 markanın "markalaşma", 6 markanın ise TURQUALITY programı kapsamında desteklendiğine işaret edildi.

İspanya, Almanya ve Polonya'daki sektörün en önemli fuarlarına geçen yıl Bakanlığın destekleri ve firmaların iştirakleriyle milli katılım gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, 2023'te Bakanlık tarafından sektöre yaklaşık 395 milyon lira destek sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yılda lojistik ve taşımacılık sektörünün 40 milyar dolarlık ihracatla ülke ekonomisine önemli değer kattığı vurgulanarak, dünya ticaretinden daha fazla pay almak ve ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla sektöre yönelik olarak daha önce hiç sağlanmamış yeni destek paketlerinin uygulamaya konulduğu ifade edildi.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların ilk kez bu desteklerden faydalanmaya başladığına dikkati çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Önümüzdeki dönemde farklı destek kalemleriyle kapsamın daha da genişletilmesi hedeflenmektedir. Sektör ihracatının artarak devam etmesi noktasında, sektör paydaşlarıyla işbirliği içerisinde, 2024'te de stratejik yol haritamız ve destekleme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakalayana tane başı 25 lira ödenecek!Yakalayana tane başı 25 lira ödenecek!
Baba mesleğini yapanların sayısı artıyorBaba mesleğini yapanların sayısı artıyor
İŞKUR geleceğin mesleklerini açıkladıİŞKUR geleceğin mesleklerini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Lojistik
En Çok Okunan Haberler
'1 hafta - 10 gün sonra fiyatlar düşecek' O tüyoyu paylaştı

'1 hafta - 10 gün sonra fiyatlar düşecek' O tüyoyu paylaştı

'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor!

'IBAN'a yolla' dönemi bitiyor!

Şişli'de film gibi olay! Rus kadının imdadına ünlü oyuncu yetişti

Şişli'de film gibi olay! Rus kadının imdadına ünlü oyuncu yetişti

Valilikten açıklama yapılmıştı: Şüpheli hakkında flaş gelişme!

Valilikten açıklama yapılmıştı: Şüpheli hakkında flaş gelişme!

Temmuz zammında emekli taban maaş tehlikesi

Temmuz zammında emekli taban maaş tehlikesi

Memur ve emekli zammında Cuma gününe dikkat!

Memur ve emekli zammında Cuma gününe dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.