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Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2020 22:48 | Son Güncelleme

Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor.

Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.

Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Serbest piyasanın kurallarını hiçe sayan bankaların Türk piyasasına yönelik manipülatif ataklarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi ise dikkati çekti.

Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği öğrenildi.

AYNI SALDIRIYI YİNE DENEDİLER

Londra merkezli yatırım bankaları 2019 yılının mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bankalar Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı.

Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sabah ilk uçakla yardım gönderelim, belki vazgeçerler
biz de maske gönderelim ermeni soylarına....bizden gittiğimiz tuvaletten bile vergi al, Ermenilere maske gönder, bu nasıl bir dünya ya.......
Yabancı yatırımcıya negatif faiz önermenin sonucu sanırım.
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