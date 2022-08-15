LPG fiyatları! 15 Ağustos LPG ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorin kaç lira?

LPG, benzin ve motorin güncel fiyatları 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Motorine yeniden zam geleceği öğrenildi. Vatandaşlar arama motorlarında "15 Ağustos LPG ne kadar, kaç TL?", "Benzin kaç lira?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel LPG fiyatları ve detaylar haberimizde...
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.
İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL
Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL
Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL
İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.
Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.
İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum