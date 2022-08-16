LPG FİYATLARI 16 AĞUSTOS 2022: LPG ne kadar, kaç TL? Benzin ve Motorin ne kadar?

LPG fiyatlarıile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Motorin fiyatlarına zam geleceği yönündeki haberler sonrası birçok kişi internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Bu gece motorin litre fiyatına yapılması planlanan 1,26 liralık zamma ilişkin bir gelişme yaşandı. Zam iptal edildi. Fakat 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam yolda. Peki 16 Ağustos LPG ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorin ne kadar? İşte 16 Ağustos 2022 güncel benzin ve LPG fiyatları...
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.
İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL
Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL
Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL
İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.
Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.
İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.
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