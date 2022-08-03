LPG FİYATLARI! 3 Ağustos LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından merak edildi. Akaryakıt fiyatlarına bilindiği üzere petrol ve dolar kurundaki hareketlilik yön veriyor. Peki 3 Ağustos LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel LPG fiyatları ve detaylar haberimizde...

LPG NE KADAR OLDU?

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul: 22,23 TL

Ankara: 22,38 TL

İzmir: 22,38 TL

MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Motorin

İstanbul: 24,51

Ankara: 24,64

İzmir 24,64

