LPG fiyatları son durum 17 Ağustos 2022: LPG ne kadar? Bugün motorine zam geldi mi, motorin zammı iptali mi? Benzin ve LPG fiyatları kaç TL oldu?

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri petrol fiyatlarında yaşanan değişimler dolayısıyla her gün araştırılıyor. Peki LPG ne kadar? Bugün motorine zam geldi mi, motorin zammı iptali mi? Benzin fiyatları kaç TL oldu? İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba LPG fiyatları güncel liste...

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde gelen 30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

MOTORİN NE KADAR? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.15 TL/LT

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.18 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.27 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.28 TL/LT



