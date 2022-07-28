LPG FİYATLARI SON DURUM! 28 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıta indirim var mı? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları!

LPG fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle 28 Temmuz 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Araç sahipleri her an değişebilen akaryakıt fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki 28 Temmuz LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? 28 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...

LPG NE KADAR?

Otogaz (LPG) fiyatlarına ise gece yarısından itibaren zam geliyor. LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı..

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılacak.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22,23

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22,38

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22,38

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş

Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş



