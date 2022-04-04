LPG fiyatlarına zam mı geliyor? Flaş zam iddiası! Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

LPG fiyatına zam geleceği iddiaları sonrası iddianın gerçekliği merak ediliyor. Sektör kaynaklarına göre LPG fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam uygulaması yapılacak. Peki LPG fiyatlarına zam mı geliyor?

LPG FİYATLARINA ZAM MI GELİYOR?

Sektör kaynaklarının açıklamalarına göre LPG fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 60 ila 65 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatları için önceki hafta oldukça hareketli geçerken, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış kararı ve OPEC’in petrol üretimini Mayıs ayında beklendiği gibi günlük 432 bin varil artırma konusunda anlaşması sonrası fiyatlar düşüşe geçmişti.

Sonrasında Biden yönetiminin benzin fiyatlarını düşürmek ve enflasyonla mücadeleye destek olmak için rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını açıklamasının etkisi yeni haftada da sürdü. ABD ham petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 13 gerilemesinin sonrasında yeni güne 100 doların altında başladı. Brent petrol de şu an 104 dolar seviyesinde bulunmakta.

NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Otogaz:

İstanbul: 11,03

Ankara: 11,20

İzmir: 11,03

Benzin:

İstanbul: 19,00

Ankara: 19,08

İzmir: 19,10

Motorin:

İstanbul: 22,08

Ankara: 22,18

İzmir: 22,19



