FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. LPG fiyatlarına zam mı geliyor? Flaş zam iddiası! Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

LPG fiyatlarına zam mı geliyor? Flaş zam iddiası! Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

04.04.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları vatandaşların gündeminde yer alırken, LPG fiyatlarına zam yapılacağı iddiası araştırılmaya başlandı. Benzin ve motorin fiyatlarına önceki hafta indirim gelmişti. Şimdi ise otogaz fiyatına zam yapılacağı iddia edildi. Peki LPG fiyatlarına zam mı geliyor? İşte güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

LPG fiyatlarına zam mı geliyor? Flaş zam iddiası! Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

LPG fiyatına zam geleceği iddiaları sonrası iddianın gerçekliği merak ediliyor. Sektör kaynaklarına göre LPG fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam uygulaması yapılacak. Peki LPG fiyatlarına zam mı geliyor?

LPG FİYATLARINA ZAM MI GELİYOR?

Sektör kaynaklarının açıklamalarına göre LPG fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 60 ila 65 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatları için önceki hafta oldukça hareketli geçerken, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış kararı ve OPEC’in petrol üretimini Mayıs ayında beklendiği gibi günlük 432 bin varil artırma konusunda anlaşması sonrası fiyatlar düşüşe geçmişti.

Sonrasında Biden yönetiminin benzin fiyatlarını düşürmek ve enflasyonla mücadeleye destek olmak için rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü kullanıma sunacağını açıklamasının etkisi yeni haftada da sürdü. ABD ham petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yüzde 13 gerilemesinin sonrasında yeni güne 100 doların altında başladı. Brent petrol de şu an 104 dolar seviyesinde bulunmakta.

NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Otogaz:
İstanbul: 11,03
Ankara: 11,20
İzmir: 11,03

Benzin:
İstanbul: 19,00
Ankara: 19,08
İzmir: 19,10

Motorin:
İstanbul: 22,08
Ankara: 22,18
İzmir: 22,19


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1.150 TL'ye kadar para desteği! Geri ödeme şartı yok 1.150 TL'ye kadar para desteği! Geri ödeme şartı yok
SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.45 zam netleşti! Nisan'da çift ödeme geliyor! Emekli maaşında fark detayı...SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 16.45 zam netleşti! Nisan'da çift ödeme geliyor! Emekli maaşında fark detayı...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı! Planlar suya düştü...Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı! Planlar suya düştü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Kan donduran cinayet! Kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü

Altın ve dolar enflasyon rakamlarına odaklandı!

Altın ve dolar enflasyon rakamlarına odaklandı!

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir

Zincir marketler ikinci kez mercek altında

Zincir marketler ikinci kez mercek altında

LPG fiyatı için flaş iddia! Bu geceden itibaren...

LPG fiyatı için flaş iddia! Bu geceden itibaren...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Fotoğraflar sızınca sinemayı bıraktı! "Emel Sayın çıplak..."

Fotoğraflar sızınca sinemayı bıraktı! "Emel Sayın çıplak..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ramazan paylaşımı tepki çekti! "Hiç komik değil"

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.