FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

LPG ithalatı Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 14,2 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 288 bin 528 ton oldu.

LPG ithalatı Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 14,2 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kasım 2025 dönemine ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan ve Kazakistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 288 bin 528 ton olarak gerçekleşti. Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 1,1 azalarak 44 bin 824 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, İsviçre, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgesi olmak üzere 10 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

LPG üretimi ise yüzde 18,3 azalarak 75 bin 847 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince Kasım 2025'te önceki yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 317 bin 131 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 83,31 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,38 ile tüplü LPG ve yüzde 3,31 ile dökme LPG satışları izledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler için yeni düzenlemeSerbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler için yeni düzenleme
'Hiç sürpriz olmaz' Altın için Sefer Şener rakam verdi 'Altyapısını hazırlıyor''Hiç sürpriz olmaz' Altın için Sefer Şener rakam verdi 'Altyapısını hazırlıyor'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye LPG
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.