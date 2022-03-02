LPG otogaza zam mı geldi? EPGİS açıkladı! LPG otogaza ne kadar zam geldi?

LPG oto gaza zam gelip gelmediği merak edilirken EPGİS'ten açıklama geldi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zam haberinin ayrıntıları merak ediliyor. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre LPG oto gaz zammı Mart 2022 itibarıyla geçerli olacak. Peki LPG'ye ne kadar zam geldi?

LPG OTOGAZA ZAM MI GELDİ?

EPGİS tarafından LPG'ye yapılan zam hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada zam miktarı ve geçerli olacağı tarihe de yer verildi. Buna göre LPG otogaza 61 kuruş zam geldi ve yapılan artış 2 Mart yani bugün itibariyle pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."





