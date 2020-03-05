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LPG otogazda 7 kuruş indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

EPGİS'ten yapılan açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, LPG otogaz pompa fiyatlarında 7 kuruş indirime gidildi.

LPG otogazda 7 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) dünkü açıklamasında, "5 Mart tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogazda 20 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir.

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.

İkinci bir açıklamada ise "5 Mart tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogazda 7 kuruş/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Hem benzin, hem motorin, hem de otogazda Ocak ayı sonuna kadar eşel mobil sistemi ile fiyat artışları sınırlanıyordu. Ocak ayının son günlerinde ise ise uzun bir aradan sonra ilk kez
indirim gerçekleşti.

Eşel mobil sistemi, ÖTV'nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler enflasyonu da doğrudan etkiliyor.

Sistemin başladığı 2018 Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği 2018 Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
LPG, otogaz, indirim,

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