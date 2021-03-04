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Lufthansa'dan 6,7 milyar euroluk rekor zarar

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2021 13:00 | Son Güncelleme

Lufthansa salgın nedeniyle 2020 yılında 6,7 milyar euroluk rekor zarar açıkladı.

Lufthansa'dan 6,7 milyar euroluk rekor zarar

Bu yıl kapasitesini salgın öncesinin yüzde 40 ile 50'sine indiren şirket, yaz aylarında seyahatlerin artmasını bekliyor.Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamarıyla zor bir dönemden geçen dev havayolu şirketi Lufthansa, 2020 yılında rekor düzeyde zarar açıkladı. Alman havayolu devi geçen yıl net 6,7 milyar euro zarar ettiğini duyurdu.

Avusturya Havayolları, Swissair ve Eurowings markalarını da bünyesinde bulunduran Lufthansa, koronavirüs salgınının havayolu seyahatlerini kısıtlaması nedeniyle 2021 yılında da kapasitesini azaltmaya karar verdi.

Hükümet tarafından 9 milyar euroluk yardım paketi ile desteklenen havayolu, bu yıl pandemi öncesi dönemdeki kapasitesinin yüzde 40-50'si ile faaliyet göstereceğini açıkladı. Şirket kapasitesinin 2019 yılındaki düzeyin yüzde 90’ına 2025’lerde ulaşmasını bekliyor. Lufthansa’nın 2020 yılında yüzde 31 kapasite ile çalıştığı belirtildi.

"Geçtiğimiz yıl şirket tarihimizdeki, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için en zor yıldı” ifadelerini kullanan Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, 2021’in şirket için "yeniden boyutlandırma ve modernizasyon” yılı olacağını kaydetti.

Yaz aylarında toparlanma beklentisi

Avrupa çapında hükümetler vaka sayılarını düşürmeye çalışırken kısıtlamalar devam ediyor. Ancak Lufthansa aşılama programında ilerleme ve daha fazla teste erişim sağlanması ile yaz aylarında talepte toparlanma bekliyor.

Spohr yaz aylarında kısıtlamaların gevşemesiyle seyahatlerin artacağını ve bu durumda Lufthansa’nın kısa vadede uçuş programının yüzde 70'ini yeniden oluşturmaya hazır olduğunu söyledi. Spohr uluslararası dijital aşı kimliği ve test sertifikalarının seyahat yasakları ve karantinanın yerini alması gerektiğini kaydetti.

Filo küçülüyor

Spohr yaptığı açıklamada şirketin 25 yıldan daha eski uçaklarını emekliye ayırmayı planladığını da söyledi. Şirket filosundaki uçak sayısını, 800'den 2023 yılına kadar 650 uçağa indirmeyi planladığını açıkladı, ancak emekliye ayırmayı planladığı uçaklarla ilgili daha fazla detay vermedi.

Lufthansa’nın net borçları 2019 yılında 6,7 milyar eurodan 2020 yılında 9,9 milyar euroya yükselirken, toplam likidite 10,6 milyar euro seviyesinde bulunuyor. Bunun 5,7 milyar euroluk kısmını kullanılmamış devlet yardımı oluşturuyor.

Şirket CEO'su Remco Steenbergen "Zor pazar şartlarının devamı halinde buna direnecek yeterli likiditemiz mevcut” şeklinde konuştu.

Lufthansa'nın sendikalarla yaptığı anlaşmalarla çalışanların saatlerinde ve maaşlarında kesintiye gidilmesine rağmen salgın öncesi 141 bin olan çalışan sayısını 110 bine indirdiği ve 10 bin çalışanın daha işine son verilmesinin planlandığı belirtildi.

rtr, AFP/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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