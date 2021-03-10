FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı

Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 14:19 | Son Güncelleme

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 98 azalarak 15,2 milyar rubleye (yaklaşık 205 milyon dolar) geriledi.

Lukoil'in net karı 2020'de yüzde 98 azaldı

Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil'in net karının 2019'da bir önceki yıla göre ise yüzde 3,4 artarak 640 milyar ruble olduğu belirtildi.

LUKOIL'DEN KAR AÇIKLAMASI

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomik faaliyetlerin düştüğüne işaret edilen açıklamada, "Hidrokarbonlara yönelik talep ve fiyatlarda benzeri görülmemiş düşüş, şirketin işletme ve finansal performansını olumsuz etkiledi ve söz konusu olumsuz etkiler 2021'in ilk çeyreğinde de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lukoil'in 2020'de net karının bir önceki yıla göre yüzde 98 gerileyerek 15,2 milyar rubleye (yaklaşık 205 milyon dolar) düştüğü kaydedildi.

Dünyanın en büyük entegre petrol ve doğal gaz şirketlerinden Lukoil, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini gerçekleştiriyor.

(AA)

Günde 10 milyon ekmek çöpe gidiyorGünde 10 milyon ekmek çöpe gidiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladıe-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
Dolar güne düşüşle başladıDolar güne düşüşle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir
9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir
Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var
Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte fiyatı
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte fiyatı
'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' yayınlandı
'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' yayınlandı
Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!
Evlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Hakan Atilla istifa etti!
Hakan Atilla istifa etti!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
22 ayar bilezik kaç TL? 6 Mart Cumartesi anlık bileziğin gram fiyatları
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple’dan Almanya’ya 1 milyar eurodan fazla yatırım
Apple’dan Almanya’ya 1 milyar eurodan fazla yatırım
Günde 10 milyon ekmek çöpe gidiyor
Günde 10 milyon ekmek çöpe gidiyor
Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli konut kredisi
Ziraat Bankası'ndan 60 ay vadeli konut kredisi
Son Dakika! Araç sahipleri dikkat: e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
Son Dakika: Otobüslerde yüzde 50 sınırlaması kaldırıldı! Tüm koltuklar satışa çıkacak!
Otobüslerle ilgili o yasak kalktı!
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı | 11 Mart'ta hangi ürünler indirimli?
A101 aktüel ürünler listesini yayınladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.