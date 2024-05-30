FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Maaş 150 bin lirayı buluyor ama çalışan yok! Türkiye’nin en büyük sorunu olmaya doğru ilerliyor: Gençler kolay paranın peşinde

Maaş 150 bin lirayı buluyor ama çalışan yok! Türkiye’nin en büyük sorunu olmaya doğru ilerliyor: Gençler kolay paranın peşinde

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.05.2024 08:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretimde ara eleman sıkıntısı günden güne büyüyor. Aylık 150 bin liraya kadar varabilen ücretler bile sorunu çözmede etkili olmadı. Sektör temsilcileri vasıflı personel bulamamaktan şikayetçi. Mecburen yabancı işçi çalıştırdıklarını söyleyen işverenler gençlerin sosyal medyadan kolay para kazanmaya yöneldiğini ve iş beğenmediklerini dile getiriyor. “Bugün bir kaynak ustasına 5 bin lira yevmiye (günlük) veriyorum. Usta daha iyi bir iş bulduğunda bırakıp gidiyor” diyorlar.

Maaş 150 bin lirayı buluyor ama çalışan yok! Türkiye’nin en büyük sorunu olmaya doğru ilerliyor: Gençler kolay paranın peşinde

Sosyal medyadan kolay para kazanma dönemi başladıktan sonra, nitelikli personel ve ara eleman bulunamaması üretimi tehdit ediyor. İnşaat, dekorasyon ve tadilat işleri yapan şirketlerin eleman sorunu büyüyor. Yetişmiş kaynakçı, kalıpçı, demirci ve montajcılar Türkiye’de en çok aranan meslek hâline geldi. Çalışacak elemanın olmaması yevmiye ücretlerini adeta uçarken, bugün kalifiye bir kaynak ustasına günlük 5 bin lira ödeniyor.

fgnf

USTALAR DEPREM BÖLGESİNE GİDİNCE AÇIK ARTTI

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, İstanbul’da dekorasyon işi ile uğraşan Ramazan Karadağ, “Uzun zamandır eleman problemi yaşıyorduk. Pandemi ile birlikte sektörde bir açık oluşmuştu. Ancak Kahramanmaraş depremi bu açığı iyice büyüttü. Sektördeki en tecrübeli ustalar deprem bölgesine gitti. Bugün bir kaynak ustasına 5 bin lira yevmiye (günlük) veriyorum. Usta daha iyi bir iş bulduğunda bırakıp gidiyor. Bu durum işlerimize olumsuz yansıyor” dedi.

“ŞİRKETLER MECBUREN YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR”

İki sene sonra Türk usta bulunamayacağını iddia eden Karadağ, “Yetişmiş bir usta bugün bir mühendisten daha çok para kazanıyor. Ama gençler emek gerektiren sektörlerden kaçıyor. Asgari ücrete razı olup masabaşı işlerde çalışmak istiyorlar. Türk ustalar belli bir yaşa geldi, zamanla emekli olacaklar. Bazı şirketler mecburen yabancı işçi çalıştırıyor” diye konuştu.

ASGARİ (2)

Otomobil tamircisi Uğur Kahveci ise, “Kalfa ve çırak bulamıyoruz. Eskiden ailemiz bizi ustanın yanına bırakırdı ama şu anda öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Cep telefonu tamiri yapan Ramazan Özdemir de, “Gençlerimiz kolay para kazanmaya yöneliyor. Sosyal medyadan para kazanma yöntemleri tercih edildiği için şu anda vasıflı personel bulamıyoruz” diye konuştu.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Ufuk Doyuran gençlerin iş beğenmediğini söyleyerek, “Sekiz mağazası olan arkadaşım, dört mağazasını eleman sıkıntısı sebebiyle kapattı” dedi.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni konut kampanyası için 6 soruda detayları anlattıYeni konut kampanyası için 6 soruda detayları anlattı
Dört bakanlıktan ortak çalışma! Doğum izni uzatılacak mı? İşte masadaki ihtimaller…Dört bakanlıktan ortak çalışma! Doğum izni uzatılacak mı? İşte masadaki ihtimaller…
Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladıEmekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
üretim
En Çok Okunan Haberler
Çin: "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz"

Çin: "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz"

Banyoda oğlunun boğazını jiletle kesen anne intihar etti!

Banyoda oğlunun boğazını jiletle kesen anne intihar etti!

Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı

Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı

Dört bakanlıktan ortak çalışma! Doğum izni uzatılacak mı? İşte masadaki ihtimaller…

Dört bakanlıktan ortak çalışma! Doğum izni uzatılacak mı? İşte masadaki ihtimaller…

Fatih Portakal'dan emekli maaşı açıklaması! "Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli"

Fatih Portakal'dan emekli maaşı açıklaması! "Alacağınız para üç aşağı beş yukarı belli"

Maaş 150 bin lirayı buluyor ama çalışan yok!

Maaş 150 bin lirayı buluyor ama çalışan yok!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.