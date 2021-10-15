Maaş desteği de var! Ayda 768 lira...

Artan yurt ve kira fiyatlarının ardından pek çok öğrenci zor durumda kaldı. Geçimini sağlamak için farklı işler de çalışanlar da var, kendi mesleği ile ilgili staj yapan da. Eskiden stajyerler ücretsiz işçi gibi görülürdü; ancak şimdi 768 TL ödeme yapılıyor, bunun yanında sigortaları da yatıyor. İşte stajyerlik maaşı ile ilgili bilinmesi gerekenler…

STAJYER ÜCRETLERİNE DEVLET DE KATKI SAĞLIYOR

Eskiden ücretsiz işçi gibi görülen stajyerler için düzenlemeye gidildi. İşçi Kanuna göre stajyerlere 768 TL maaş ödenmek zorunda. Bu ücretlere devlet de destek sağlıyor. Zorunlu stajı bulunanlara asgari ücretin yüzde 30’u ödeniyor. Devlet katkısı da 20'den az personel olan işletmelerde 512 lira, bu sayı ve üzerinde personeli olan işletmelerde de 256 lira olarak uygulanıyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiyor. Staj sigortası ve annelere erken emekliliğe katkısına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

STAJYERLER SİGORTADAN DA YARARLANABİLİYOR

Meslek lisesinde okuyanlar ve yükseköğrenimleri sırasında staja tabi öğrenciler hakkında 768 TL maaşın yanında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Primleri Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor. Staj yaptıkları işyeri asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olamayacak şekilde ücret ödeniyor. Meslek lisesi öğrencileri ile zorunlu staj kapsamındaki öğrenciler için staj süresine ait sigorta primleri okulları tarafından ödeniyor.

İŞYERLERİNİN STAJYER BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

10 ve daha fazla personel çalıştıran firmaların, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırma zorunluluğu bulunuyor. 10'dan fazla çalışanı olan işverenler, firmalarında stajyer çalıştırmak zorunda.

KADIN SİGORTALILAR İÇİN STAJ AVANTAJ SAĞLIYOR

Mevcut sistemde staj başlangıcı ve geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. İş Kanunu'na göre öğrencilere emeklilikle ilgili uzun vadeli sigorta kolu primleri yatırılmadığı için staj sigortasının emekliliği öne çekmesi söz konusu değil. Bunun yanında emeklilik hesabına katılmayan staj, çıraklık sigortası doğum borçlanmasında büyük avantaj sağlıyor. Kadınlar sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumlarda boşta geçen süreleri borçlanabiliyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor.



