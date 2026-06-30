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Maaş Gününde Hangi Karaktere Dönüşüyorsun?

Her ay iple çektiğimiz o gün geldi çattı! Maaş yatar yatmaz ne yaptığını testimizde sorduk çünkü nasıl bir karaktere dönüştüğünü merak ettik!

Maaş Gününde Hangi Karaktere Dönüşüyorsun?

Maaş günü karakter dönüşümüne bakalım!

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Telefonun ekranına o beklediğin bildirim düştü: "Hesabınıza para girişi oldu." Tepkini öğrenebilir miyiz?

Telefonun ekranına o beklediğin bildirim düştü: "Hesabınıza para girişi oldu." Tepkini öğrenebilir miyiz?
"Sonunda!" deyip derin bir nefes almak ama içten içe bu ferahlığın sadece üç gün süreceğini bilmek.
Hemen banka uygulamasına girip kredi kartı ekstresini ödedikten sonra bana ne kadar kalacağını hesaplamak.
Hiç düşünmeden o aylardır favorilerimde bekleyen şeyi sepete eklemek. Para benim harcarım kardeşim!
Paranın gerçekten yattığına emin olmak için mobil şubeye üç kere girip çıkmak.
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Parayı dağıtma faslına geçiyoruz. Ödemeler listesinde ilk sırayı kime veriyorsun?

Parayı dağıtma faslına geçiyoruz. Ödemeler listesinde ilk sırayı kime veriyorsun?
Tabii ki kredi kartına. O benim canım ciğerim ve hayattaki en büyük destekçim.
Ev sahibine ve faturalara. Temel barınma ihtiyaçlarını sağlama almadan rahat nefes alamam.
Önce kendime! Kahvem, dijital aboneliklerim ve cilt bakım ürünlerim asla beklemez.
Hepsine azar azar dağıtıp "Kalanı bana yeter" yalanına inanmayı seçiyorum.
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Maaşın yattığı gün iş çıkışı arkadaşların "Hadi dışarı çıkalım, bugün kutluyoruz" dedi. Gidiyor musun?

Kesinlikle! Bu gece herkes benden!
ASLA!
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Online alışveriş sitelerindeki favoriler listen şu an ne alemde?

Online alışveriş sitelerindeki favoriler listen şu an ne alemde?
Ağzına kadar dolu. Maaş yattığı an yarısı direkt sepete geçiş yapıyor.
Mantıklı ve gerçekten ihtiyacım olan birkaç parça eşya var sadece. Öyle gereksiz şeylere para saçmam.
Favorilerim falan yok çünkü beğendiğim an alıyorum. Taksit diye bir icat var sonuçta.
O kadar pahalılar ki bakıp bakıp iç çekiyorum sadece. Sepete eklemeye bile korkuyorum.
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Ayın başında şu meşhur "Bu ay kesin kenara para atacağım" yeminleri ediliyor mu?

Ayın başında şu meşhur "Bu ay kesin kenara para atacağım" yeminleri ediliyor mu?
Aynen aynen. Her ay aynı yalanı kendime söylüyorum ama o para hep bir yere uçuyor.
Gerçekten atıyorum. Az çok demeden ne bulursam köşeye koyarım.
Kenara atmak mı? Maaş zaten borçlara ucu ucuna yetiyor...
Atmaya niyetleniyorum ama üçüncü gün çılgın bir indirim görüp bütün birikim hayallerimi çöpe atıyorum.
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Maaşın yattığı ilk hafta sonu yemek tercihin ne oluyor?

Maaşın yattığı ilk hafta sonu yemek tercihin ne oluyor?
Şehrin en popüler mekanı neresiyse oraya gidip "Hak ettim bunu" diyerek sipariş veriyorum.
Dışarıdan yemek söylerim ama yine de fiyat performans odaklı yerleri kollarım.
Evde kendi başıma o internette gördüğüm mükemmel tarifi denerim. Hem keyifli hem cebime dost.
Arkadaşlarla ucuz bir yere gidip hesabı kuruşu kuruşuna bölüşürüz. Maksat muhabbet olsun.
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Ayın ortası geldi ve hesabında beklediğinden çok daha az para kaldığını fark ettin. Panik seviyen yüzde kaç?

%10
%40
%70
%100000
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Bir sonraki maaşa son üç gün kaldı. Cüzdanın ve sen ne durumdasınız?

Bir sonraki maaşa son üç gün kaldı. Cüzdanın ve sen ne durumdasınız?
Cüzdan bomboş ben ise hayatta kalma mücadelesi veren bir belgesel karakteriyim.
Biraz sıkışığım ama bir şekilde idare ediyorum. Her şey kontrol altında.
Halen kahvemi dışarıdan alıyorum çünkü "Üç gün kalmış ne olacak" rehaveti çoktan çöktü.
Bütün harcamaları kredi kartından yaptığım için hesapta para var gibi davranıyorum. Gerçekler haftaya çarpacak.
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ING Para Mevzuları
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