Maaş promosyonunda anlaşma sağlandı! O üniversitede görev yapan personellere 30 bin lira ödenecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, banka temsilcileriyle yaptıkları promosyon görüşmelerini tamamladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Yaklaşık 7 bin 500 personele sahibiz. Banka ile yaptığımız anlaşma neticesinde personel başına 30 bin TL promosyon ödenmesi konusunda mutabık kaldık" şeklinde konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, tamamlanan promosyon görüşmeleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla üniversitede faaliyet gösteren sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Üniversite Genel Sekreteri Osman Dikmen ile Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kamuran Üstün de hazır bulundu. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 11 Ekim’de promosyon ihalesini tamamladıklarını ve personelin alacağı promosyonla ilgili banka ile 35 bin 250 TL’ye anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Önceki anlaşmanın iptal edilmesi nedeniyle yaklaşık 5 bin 250 liranın kesileceği ve personele net 30 bin TL’nin kalacağını vurgulayan Kılavuz, "Promosyon görüşmelerinde Türkiye Ekonomi Bankası ile anlaştık. Öncelikle bu konuda bizlere yardımcı olan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Banka yetkilileri promosyon ödemelerini en erken Aralık 15 gibi yapabileceklerini ifade etti. Fakat bu işin tam karara bağlanması, imzaların atılması ve diğer işlemler için halen daha muvafakatname vermeyen arkadaşlarımız var. Takdir edersiniz ki herkesin kendine göre geçerli sebepleri olabiliyor. Ancak burada hep birlikte hareket edilmesi ve gerekli evrakların bir an önce toparlanması gerekiyor. Sendika yöneticilerimizle bu vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Herkes kendi temsil ettiği sendikadaki üyelerle görüşmelerini hızlıca yapmalı ve belgelerini göndermeyen arkadaşları ikaz etmeli. 7 bin 500 personelimiz var. Büyük bir rakam. Burada her görüşten insan var. Ancak hepimizin ortak düşüncesi, beklentisi ve talepleri mutlaka var. Eksiklerimizi ne kadar hızlı tamamlarsak, hepimiz için o kadar iyi olur. Mazereti olan personelimize de ulaşılsın ve onlar da bu konu hakkında bilgilendirilsin. Sonuç hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

"SÜRECİ HIZLI VE EKSİKSİZ TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün de sendika temsilcilerine promosyon görüşmelerinde kendilerine verdikleri güven ve destekten dolayı teşekkür etti. Samimi bir süreci geride bıraktıklarının altını çizen Doğangün, “Nihayetinde çalışanlarımızı temsil ettiğimiz bir süreci geride bıraktık. Buradaki ana hedefimiz çalışanlarımızın mağdur edilmemesidir. Eğer bu muvafakatnameleri eksiksiz olarak veremezsek nihayetinde promosyonlar tam olarak alınamayacaktır. Bizim hedefimiz tüm personelimize net 30 bin TL’nin verilmesini sağlamaktır. Bunun için de tüm sendika temsilcilerimize ve yöneticilerimize büyük görevler düşmektedir. Hep birlikte hareket edeceğiz ve en kısa sürede belgeleri tamamlayacağız inşallah” açıklamasında bulundu.

Toplantıya katılan sendika temsilcileri de belge toplama sürecini titizlikle yürüttüklerini ve en kısa sürede çalışmayı tamamlayacaklarını belirtti. (İHA)

