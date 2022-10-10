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Maaş promosyonunda anlaşma sağlandı! O ilde görev yapan sağlık çalışanlarına 27 bin lira ödenecek

10.10.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sağlık çalışanlarını yakından ilgilendirecek yeni bir gelişme yaşandı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulan komisyon ile banka arasında yapılan promosyon görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Kent genelinde görev yapan 14 bin 657 sağlık çalışanına 27 bin lira maaş promosyonu ödeneceği bildirildi. Maaş promosyonunun tek seferde hesaplara yatırılacağı öğrenildi.

Maaş promosyonunda anlaşma sağlandı! O ilde görev yapan sağlık çalışanlarına 27 bin lira ödenecek

Samsun'daki sağlık çalışanlarını ilgilendiren 'maaş promosyonu' anlaşmasında flaş hamle geldi. Samsun'da görev yapan 14 bin 657 sağlık çalışanına 27 bin lira maaş promosyonu ödenecek.

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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulan komisyon ile banka arasında yapılan promosyon görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

İMZALAR ATILDI

Samsun'da görev yapan 14 bin 657 sağlık çalışanına tek seferde 27 bin TL maaş promosyonu ödemeyi kapsayan anlaşmada imzalar atıldı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü binasında yapılan anlaşmaya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, komisyon üyeleri ile banka yetkilileri imza attı.

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Akabinde Sağlık-Sen tarafından yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen banka promosyonu görüşmelerinde; İl Sağlık Müdürlüğümüz ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulan komisyon ve banka yetkilileri ile varılan anlaşma neticesinde 1 yıl ilaveli olarak ve ceza şartı olmaksızın, her bir çalışanımıza önümüzdeki Kasım ayında 27 bin TL ödenecek şekilde prensip anlaşmasına varılmıştır. Sendikamızın da yoğun emek ve mesai harcadığı bu süreçte İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç’a ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız" denildi. (İHA)

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Promosyon Samsun maaş sağlık çalışanı
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