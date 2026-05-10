Kapat
Maaş zammı için çarpıcı çıkış: 'Enflasyon farkı aylık olarak yansıtılmalı'

Temmuz ayı adım adım yaklaşırken milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin gözü kulağı maaş zamlarında. HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kuruoğlu'nun, yüksek enflasyon nedeniyle memur ve emekli maaşlarının alım gücünü koruyamadığını belirttiği, enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması ve refah payı düzenlemesinin zorunlu hale getirilmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Hande Dağ
MyMani

Emekli, memur ve memur emeklisi açıklanan enflasyon rakamlarıyla beraber Temmuz'da alacakları maaş zammına kilitlendi. Şimdiden hesaplamalar yapılırken son rakam Temmuz ayında netleşecek. Diğer yandan Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ENFLASYON FARKININ AYLIK OLARAK MAAŞLARA YANSITILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; Kuruoğlu, kamu çalışanları ve emekli maaşlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kuruoğlu'nun, yüksek enflasyon ortamında enflasyon farkının belli dönemlerde maaşlara yansıtılmasının çalışanların alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını söylediği kaydedildi. Kuruoğlu'nun "Çalışanların alım gücünün korunması için enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"İLK DÖRT AYDA ENFLASYONUN ALTINDA KALDI"

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkının yaşanan gelir kaybını gecikmeli olarak telafi ettiğini belirten Kuruoğlu'nun "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 olarak gerçekleşirken, yılın ilk dört ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 14,64’e ulaştı. Böylece yılbaşında memur ve emeklilere verilen yüzde 11’lik maaş artışı ilk dört ayda enflasyonun altında kaldı. Kamu çalışanları ve emekliler alacaklı duruma geldi" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

"REFAH PAYI ZORUNLU OLDU"

Kuruoğlu'nun refah payı düzenlemesinin zorunlu hale geldiğine de dikkat çektiği belirtildi. Buna göre Kuruğlu, "Özellikle sabit gelirli kesimler geçim sıkıntısı yaşıyor. Yoksulluk sınırının 112 bin TL’yi aştı. Bu seviyenin altında gelir elde eden kamu çalışanları ve emekliler ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor" dedi.

"KALICI ADIMLAR ATILMALI"

"Ekonomik veriler ile vatandaşın günlük yaşamı arasındaki fark büyüyor" ifadelerini kullanan Kuruoğlu'nun yetkililere çağrıda bulunduğu, kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik kayıplarını giderek kalıcı adımlar atılmasını gerektiğini belirttiği aktarıldı.

EMEKLİ, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşuyor. Toplu sözleşmelerde zam oranı önceden belirlenirken 6 aylık enflasyonun bu oranı aşması durumunda aradaki fark maaşlara ekleniyor. Bu sayede memur ve memur emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise direkt 6 aylık TÜFE oranında zam alıyor. Maaş zamları ocak ve temmuz dönemlerinden netlik kazanıyor. Hesaplamada TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verileri esas alınıyor.

