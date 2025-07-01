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Maaş zammı için memurun gözü o tarihte! Haziran enflasyon beklentisi...

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, devlet memurlarının 2025'in ikinci yarısında alacağı enflasyon farkı da belli olacak.

Maaş zammı için memurun gözü o tarihte! Haziran enflasyon beklentisi...

Memur zammında son durum! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

Maaş zammı için memurun gözü o tarihte! Haziran enflasyon beklentisi... 1

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,53 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 15,09'luk artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Maaş zammı için memurun gözü o tarihte! Haziran enflasyon beklentisi... 2

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 5 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

Maaş zammı için memurun gözü o tarihte! Haziran enflasyon beklentisi... 3

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2024 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2025 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 11,54 artış yapılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Maaş zammı için memurun gözü o tarihte! Haziran enflasyon beklentisi... 4

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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