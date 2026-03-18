Maaş Zammı İsterken Asla Kurmamanız Gereken 10 Cümle

1. "Herkes zam aldı, ben de almalıyım!"



Zam talebini başkaları üzerinden açıklamak hiç profesyonel bir yaklaşım değildir ve şirketler de maaş değerlendirmesini başka çalışanlar üzerinden değil; performans, sorumluluk ve katkı üzerinden yaparlar. Başkasının aldığı zamı referans göstermek yöneticiyi olumsuz etkileyebilir.

2. "Geçim çok zor, bu yüzden zam istiyorum."



Hayat pahalılığı gerçek ve önemli bir sorun olsa dahi, şirketler zam politikaların çalışanların kişisel giderlerine göre belirlemezler. Bu ifade de bu yüzden daha duygusal bir noktadadır. Bunun yerine işteki katkılarınızdan ve sorumluluklarınızdan bahsedin.

3. "Eğer zam yapmazsanız işten ayrılırım."



Bu cümle açık bir tehdit gibidir. Zam görüşmesi bir pazarlık sürecine dönüştüğünde yöneticiler genelde olumsuz dönüş yaparlar. Ayrıca bu iletişimden sonra şirketle aranızdaki güven bağı da epey zedelenir. Zam talebini bir ultimatom haline getirmek yerine, daha profesyonelce yaklaşın.

4. "Uzun süredir burada çalışıyorum, zam almayı hak ettim."



Bir şirkette uzun süre çalışmak önemli bir deneyimdir ancak tek başına zam için yeterli bir gerekçe değildir. Kurumlar zam yaparken performans ve katma değer üzerinden değerlendirme yapar. Sadece kıdeme dayalı bir zam hiçbir zaman yeterli olmaz.

5. "Bu maaş bana hiç yetmiyor."



Bu cümle doğrudan bir şikayet gibi algılanabilir. Bunun yerine, iş yükünüzün arttığını ve sorumluluklarınızın genişlediğini anlatmak daha profesyonel bir yaklaşım olur. Görüşmenin odak noktası kişisel memnuniyetsizlik değil, iş değeri olmalıdır. Bu şekilde talebiniz daha güçlü bir şekilde karşıya yansır.

6. "Ben olmasam işler asla yürümez!"



Kendinize olan güveniniz etkileyici olsa bile bu tür bir söylem kişisel bir ego ve kibir şeklinde algılanabilir. Özellikle ekip çalışmasının olduğu bir ortamda bu tür cümleler çok talihsizdir. Zam görüşlerinde başarılarınızı göstermek çok daha ikna edicidir.

7. "Başka şirketlerde daha fazla maaş veriyorlar."



Piyasa maaşlarını araştırmak doğru bir adımdır ancak bunu tehdit gibi bir dille ifade etmek doğru değildir. Bunun yerine sektördeki ortalama maaş aralıklarını profesyonel bir şekilde paylaşmak daha sağlıklı bir yaklaşım olur. Diğer türlü kurduğunuz cümle yöneticide bir savunma refleksi oluşturur.

8. "Bence maaşım çok düşük."



Sadece kişisel bir düşünceye dayanan ifadeler genellikle güçlü bir argüman oluşturmazlar. Zam talebinin somut verilere dayanması gerekir. Mesela işteki sorumluluklarınızdan, yeni projelerden veya başarılarınızdan bahsedin ki bu argümanınızı desteklemiş olun.

9. "Şirket zaten çok kazanıyor."



Şirketin finansal durumu üzerinden bir talep oluşturmak da doğru strateji değildir. Bu tür bir yaklaşım karşı tarafın savunmaya geçmesine neden olabilir. Zam görüşmelerinde, daha önce söylediğimiz gibi şirketin kazancı yerine kendi iş değerinizi anlatmak daha doğru olur.

10. "Ben zam hak ettiğimi düşünüyorum."



Hak ettiğinizi düşünmek oldukça doğal olsa da bunu yalnızca bir görüş olarak ifade etmek, şirketler için yeterli bir argüman değildir. Bu düşüncenin arkasını daha çok somut örneklerle doldurmak gerekir. Böylece talebiniz daha ikna edici bir hale gelmiş olur.