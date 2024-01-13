Maaş zammında bir yeni revize daha! Metal işçileri için 6 aylık ücret artışı teklifi yüzde 73'e yükseltildi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yaklaşık 160 bin çalışanı kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, dördüncü teklifini 13 Ocak 2024 tarihinde çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları’na iletti.

MESS, yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bir an önce anlaşmanın sağlanması için 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için yüzde 73 oranında artış teklif etti. MESS böylelikle, ikinci 6 aylık dönemde beklenen TÜFE de dikkate alındığında, yıllık yaklaşık yüzde 125 artışa tekabül eden bir teklif yapmış oldu. Bu yeni teklife göre, MESS işçisinin sosyal haklarla birlikte aylık ortalama brüt kazancı 1 Mart 2024 itibariyle 50 bin TL seviyesinin üzerine çıkacak (Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve Yıllık İzin yardımları hariç). Anlaşma olması durumunda, MESS işçisi 4 aylık birikmiş ücret farkları ve yeni maaşıyla birlikte, Ocak ayında ortalamada yaklaşık brüt 110 bin TL’lik bir toplu bir gelir elde edecek.

1 EYLÜL 2023 İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Konuya ilişkin MESS’in açıklamasında şunlar kaydedildi: “1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ilk 6 ay için yüzde 30’luk enflasyona karşılık, MESS olarak dördüncü teklifimiz ile ortalamada yüzde 73 oranında bir artış sağlıyoruz. Amacımız bir an önce tüm tarafları koruyacak şekilde anlaşmaya varmak. Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımız için elimizi taşın altına koyduk. İşverenlerimizle birlikte büyük fedakârlık yaptık. İşçilerimizi temsil eden üç işçi sendikasının da sürece aynı hassasiyet ve uzlaşmacı tavırla yaklaşmasını bekliyoruz.”





