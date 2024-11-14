'Maaşı daha fazla! Daha erken emekli oluyorlar' Emeklilikte '7 yıl' kuralı! e-Devlet'ten o tarihi kontrol edin

Emekli zammı ne kadar olacak? Ne zaman emekli olmak daha avantajlı? Daha avantajlı emeklilik için sağlanması gereken koşullar neler? Emeklilik birçok kişinin gündeminde. Ancak emeklilik konusuyla ilgili bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, 7 yıl kuralı emeklilik bekleyen pek çok kişi için büyük önem taşıyor. 7 yıl kuralı emeklilik statüsünü belirleyen önemli kurallardan bir tanesi. Peki, emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? Dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte detaylar...

A Haber'de konuşan mali müşavir İsmet Çetinkaya, "7 yıl kuralı sizin emeklilikte en az 3000 gün daha fazla prim ödemenizi, daha erken emekli olmanızı ya da daha geç emekli olmanızı sağlar. Buradaki önemli olan dikkat edilmesi gereken başlıca unsur sigorta girişinizin Ekim 2008'den önce olması gerekiyor. Şayet Ekim 2008'den sonra sigorta girişiniz varsa onları ilgilendirmiyor. Onlar farklı bir konu. Yani burada Ekim 2008'den önce sigorta girişi, Bağkur girişi, emekli sandığı girişi olması lazım." ifadelerini kullandı.

SON 7 YIL YANİ 2520 GÜN KURALI NEDİR?

7 yıl kuralıyla ilgili detayları aktaran Çetinkaya "Siz bir iş hayatına başladınız, emeklilik şartlarını yerine getirdiniz, yaş şartını yerine getirdiniz, emekli olacaksınız, Sosyal Güvenlik Kurumu sizi emekli yaparken şuna bakıyor... Diyor ki; son 2520 gün yani son 7 yılda hangi kuruma daha fazla prim ödediyseniz oradan emekli oluyorsunuz. Yani diyelim son 7 yılda hem SSK'nız var hem BağKur'unuz var, burada şuna bakıyor; 2520'nin yarısı 1260, 1261 gün ve daha fazlası hangi sandıktan prim ödediyseniz oradan emekli oluyorsunuz. Örnek vermek gerekirse, diyelim son zamanlarda EYT'den emekli olan vatandaşlarımız var, diyelim en fazla 5975 günle hak kazanan EYT'li bir vatandaşımızın olduğunu varsayarsak bunu emekli yapmak için son 7 yıla bakılıyor. Eğer bu EYT hak kazanmış 5975 günü var. Ancak son 7 yıl içinde 1261 gün ve daha fazlası Bağkur primi ödedi ise 5975 gün geçerli olmuyor, 9000 günle emekli olmuş olacak. Burada da hem 3025 gün daha fazla prim ödeyecek hem de 8 yıl 4 ay daha geç emekli olacak. Ancak bu 5975'in içinde son 7 yılında 1261 gün ve daha fazlası SGK'sı varsa 5975 günle emekli olabiliyor. 3025 gün daha fazla prim ödemiyor ve şimdi 8 yıl 4 ay daha erken emekli olmuş oluyor." şeklinde konuştu.

BU KURALIN GEÇERLİ OLMADIĞI DURUMLAR NELER?

7 kuralının geçerli olmadığı durumları anlatan Çetinkaya "Burada bir kıstas belirlemiştik, bir tarih belirlemiştik, Ekim 2008 ve sonrası sigorta girişi başlangıcı olanlardaki kriter ne? 2520 kuralı yok. Burada ben bir örnekleme yaptım, bu örneklemeleri gün olarak da farklı varyasyonlara dağıtabiliriz. Benim vermiş olduğum örneklemede bir vatandaşın toplam 7700 gün prim gün ödemesi var, diyelim 3200 gün SSK'dan ödemiş, 3000 gün BağKur'dan ödemiş, bir de memuriyet hayatı olduğunu varsayalım, 1500 gün oradan ödemiş toplam 7700. Burada bakıyoruz en fazla hangi kuruma prim ödedi ise oradan emekliyor. Yani burada en fazla Sosyal Güvenlik SGK'dan yani 4A statüsünden prim ödedi ise SSK'dan emekli oluyor." dedi.

HANGİ KURUMDAN EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI?

Emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişinin merak ettiği konulardan bir tanesi de hem maaş hem de prim ödeme sayısı bakımından hangi kurumdan emekli olmanın daha avantajlı olacağı. Bununla alakalı olarak Çetinkaya "SSK mı Bağkur mu? Elbette ki SSK. Hem prim ödeme sayısı daha az hem de emekli maaşlarını biraz daha fazla maaş almış olabiliyorlar." ifadelerini kullandı.