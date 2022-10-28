Maaşın 24 katı kadar ödeme yapılacak! Başvurular SGK müdürlüğünden...

Evlenecek bireylere sağlanan çeyiz yardımı parası SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) yapılan başvuru ile alınıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından verilen yardım parası, maaşın 24 katına kadar ulaşabiliyor.

ÇEYİZ PARASI YARDIMI NASIL ALINIR?

SGK tarafından kız çocuklarına verilen yardım, evlendiklerinde kesiliyor. Bu nedenler bir defaya mahsus olmak üzere bir kerelik aylıkların iki senelik toplamı kadar çeyiz parası veriliyor.

2016'da verilmeye başlanan çeyiz yardımından yararlanmak için belirli şartlar bulunuyor. Bu yardımdan, ölüm aylığı alırken evlenenler yararlanabiliyor. Dul olanlar ve yeniden evlenenler, tek seferlik ödenen çeyiz parası yardımından yararlanamaz.

Çeyiz parası yalnızca annesi ile babası vefat eden ve ölüm aylığı alan kız çocuklarına verilir.

BAŞVURULAR SGK'DAN YAPILIYOR

Çeyiz parası yardımı alabilmek için ikamet edilen bölgedeki SGK müdürlüklerinden ya da SGK hizmet merkezlerinden yapılır. Başvuru yapmak için başvuru dilekçesi ve evlilik cüzdanlarını SGK müdürlüğüne verilmesi gerekiyor.

ÇEYİZ PARASI YARDIMI NE KADAR?

Çeyiz parası yardımı, SGK'dan yetim aylığı alanların aldığı aylık miktarına göre belirlenir. Kız çocuklarına aldıkları yetim aylığının 12 veya 24 katı kadar destek ödemesi yapılır. Ancak 4A ya da 4B üstünden yetim aylığı alanlara aldıkları aylığın 24 katı kadar ödeme alabilir.

