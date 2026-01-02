FİNANS

Maaşınızdan her ay kesilecek! 'İstemiyorum' deme hakkınız yok, tarihi açıkladı

Gelir vergisi tarifesi her yıl yeniden belirleniyor. Bu yıl için de yeniden değerleme oranında bir artış yaşandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, maaşlardan yapılacak olan kesinti hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Maaşınızdan her ay kesilecek! 'İstemiyorum' deme hakkınız yok, tarihi açıkladı
Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılında uygulayacağı gelir vergisi tarifesi belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre hesaplandığında 2026’da ilk vergi diliminin yaklaşık 198 bin TL olması gerekiyordu. Ancak yuvarlama nedeniyle bu tutar 190 bin TL’de kaldı. Benzer şekilde diğer dilimlerde de artış sınırlı oldu.

TGRT Haber'e gelir vergisi ile ilgili açıklamada bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, asgari ücretlinin vergi muafiyetinin olduğunu hatırlattı. Bal, asgari ücretliden vergi alınmadığı için asgari ücretin üzerindeki kazançların hemen vergi dilimine girdiğini kaydetti ve, "Dolayısıyla çalışanlar bir anda yüksek vergi dilimlerine girmiş oluyor" sözlerini kullandı.

VERGİYİ NASIL DÜŞÜREBİLİRİZ?

Yasal yollarla verginin nasıl düşürüleceğini de anlatan Bal, "İnsanlar BES ödemesi yapıyor, özel sağlık sigortası yaptırıyor. Bu şekilde hem devlet katkısından yararlanıyorlar hem de gelir vergisi matrahlarını düşürerek daha az vergi ödüyorlar"
TES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile 4/A'ya bağlı tüm çalışanlardan zorunlu olarak kesinti yapılacak. İşverenlerin de katkı sağlayacağı ikinci basamak emeklilik sisteminin 2025'in son çeyreğinde hayata geçirilmesi bekleniyordu. Tartışmalara neden olan TES'in ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin ise Bal, şu cümleleri kurdu:

"2026 yılının ilk çeyreğinden itibaren TES hayatımıza girecek. Bu sistemde işçiden ve işverenden kesilen bir pay olacak, ayrıca devlet katkısı da bulunacak. Bu kesintiler de gelir vergisi matrahını azaltacak"
VERGİ DİLİMLERİ NASIL OLACAK?

2026 yılında ücretliler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi gelir dilimleri şöyle olacak:

  • 190.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,
  • 190.000 TL – 400.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,
  • 400.000 TL – 1.500.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,
  • 1.500.000 TL – 5.300.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,
  • 5.300.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40.
