Maaşlar zamlanmadan eridi, fiyatlar değişti! 'Altın fiyatına göre zam' talebi

Maaşlara zam gelmesine artık sayılı gün kaldı. Ancak maaşlara zam gelmeden marketlerden giyime kadar pek çok yerde etiketler de değişmeye başladı. Alışveriş yaparken 'yılbaşından önce fiyat artacak, acele edin' uyarılarının nedeni olarak asgari ücret zammı gösteriliyor. Henüz asgari ücrete zam gelmeden fiyatların değişmesi ise büyük tepki topluyor.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan İstanbul Perakendeciler Federasyonu Yüksek İstişare Konseyi Üyesi Faruk Güzeldere, pandemi sonrası piyasanın bozulduğunu kaydederek ticari ahlakın bozulduğunu belirtti.



EN ÖNEMLİ KONU: HAM MADDE

Güzeldere asgari ücretin fiyatlar üzerindeki etkisini ise şu sözlerle açıkladı:

"Bir işletmede, personel maliyetinin, ürün fiyatına etkisi yüzde 10 civarındadır. Yani o fiyatın yüzde 10’luk bölümüne asgari ücret artışı gelir. Bunun fiyata etkisi ise yüzde 3 ila yüzde 5 arasındadır. Daha fazla değil. Tabii bu ağırlık sektöre göre de değişir. Hizmet sektöründe ücretin fiyata etkisi daha yüksek olabilir. Üretime dair sektörlerde en önemli konu ham madde maliyetidir. Ardından enerji, kira, vergiler ve maaşlar gelir. Dolayısıyla ücret zammı kadar fiyat artırmak fırsatçılığa girer”



Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri sıklaştırdığı ise biliniyor. Zincir market ve perakendeciler ile yapılan toplantılarda ‘asgari ücret arttı’ bahanesiyle fiyatların artmaması gerektiğinin iş dünyasına bildirildiği kaydediliyor.



ALTINDAKİ ARTIŞ KADAR KİRA ARTIŞI İSTİYORLAR

Güzeldere, gıda perakendeciliğinde yaz döneminin zayıf geçtiğini, yıl sonu için de benzer tablo olduğunu belirterek cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Önümüzde iyi bir tablo yok. Gıda fiyatları düşse de tüketici temkinli alışveriş yapıyor. Maaş zamlarıyla birlikte yeni yılda bir süre de olsa piyasanın açılacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl 200 bin lira olan bir market kirası için 1 milyon lira isteniyor. İnsanlar altın fiyatındaki artışa göre zam yapmak istiyor”