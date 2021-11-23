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Maaşlara enflasyon zammı! Emekliye 750 TL

23.11.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 yılında yapılacak zamma çevrildi. TÜİK’in açıkldığı son 4 aylık verinin ardından çeşitli tahminler yapıldı. Buna göre emeklilere 750 TL zam göründü.

Maaşlara enflasyon zammı! Emekliye 750 TL

Emekliler yılda iki kere maaşlarına zam almaktadır. Bu zamlar yılın son 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. TÜİK geçtiğimiz günlerde son 4 aylık enflasyon verisini açıklamıştı. Bunun üzerine emekli maaşlarında çeşitli hesaplamalar yapıldı. Net rakamlar için ise 2 aylık veri kaldı. Bu verinin de açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak rakamlar netleşecek.

EMEKLİ MAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli maaşlarıyla ilgili çeşitli tahminlerde bulunuldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammı, enflasyon tahminlerine göre yüzde 9.17 ya da yüzde 10.01 olabilecek. Maaşlarda 750 liraya varan artış yaşanacak. İki formüle göre yeni maaşları hesapladı. Merkez Bankası’nın yüzde 18.4’lük 2021 enflasyonu tahminine göre ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur’luların zam oranı yüzde 9.17’yi bulabilecek. En yüksek maaş 687 lira artışla 8 bin 179 liraya ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 19.31’lik enflasyon tahminine göre ise zam oranı yüzde 10.01 olabilecek. En yüksek maaş 750 lira artışla 8 bin 242 liraya ulaşacak.

SON 2 AYLIK VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, temmuz-ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye kasım ve aralık verileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 503 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 995 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yukarıda sıraladığımız tahminlere göre en düşük emekli maaşına bakıldığında şu anda 1500 TL alan bir emekli eğer zam oranı yüzde 9.17 olursa 1637 TL alacak, ancak zam oranı yüzde 10.1 olursa bu rakam 1650 TL’ye çıkacak. Net rakamlar kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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