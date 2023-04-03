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Maaşlarda 1.300 ila 1.735 lira artış! TSK personelinin özlük hakları için çalışma: 110.395 TL nakdi tazminat…

03.04.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti ve MHP'nin ortak hazırlayarak Meclise sunduğu kanun teklifi ile muvazzaf kıdemli binbaşılar ve 24. hizmet yılını tamamlayan muvazzaf astsubayların aylıklarında ve emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak. Yapılan düzenleme ile sayısı yüz bini aşan emekli ve muvazzaf subay ile astsubayın maaş ve emekli aylıklarında 1.300 - 1.735 lira arasında artış olması planlanıyor.

Maaşlarda 1.300 ila 1.735 lira artış! TSK personelinin özlük hakları için çalışma: 110.395 TL nakdi tazminat…

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak hazırladığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında bazı iyileştirmeler yapılacak. Milli Savunma Komisyonunda bu hafta görüşülmesi beklenen teklifle, muvazzaf kıdemli binbaşılar ile 24. hizmet yılını tamamlayan muvazzaf astsubayların aylıklarında ve emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak. Emekli ve muvazzaf 130 bin 344 subay ve astsubayın, maaş ve emekli aylıklarında 1300 ila 1735 lira arasında artış amaçlanıyor.

Erbaş ve erlerin muadil ilaç, tıbbi malzeme ve fizyoterapi gibi sağlık hizmet bedellerinde oluşan fiyat farkları, ilgili kurum bütçesinden karşılanacak ve terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündelikleri ödenecek.

Astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek harçlık tutarı, uzman onbaşı maaşı yerine en küçük astsubay rütbesi olan astsubay astçavuş maaşı olarak belirlenecek.

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EN YÜKSEK DEVLET MEMURU ORANINDA ZAM

Teklifle Nakdi Tazminat Kanunu kapsamına girenlerden terörle mücadele, vazifenin icrası ve benzeri nedenlerle ölenlerin kanuni mirasçılarına ödenecek nakdi tazminat yüzde 20 oranında artırılacak. Diğer engelli hale gelenlere ödenecek tutar, en yüksek devlet memuru oranında yapılacak. Bu kapsamda anne ve babanın her biri 98 bin 129, eş 73 bin 597, çocuklar ise 110 bin 395 lira nakdi tazminat alacak.

Uçuş, paraşüt tazminatı brüt aylığının 100 katı üzerinden hesaplanacak ve ölenlerin annesinin ve babasının payları yüzde 15'den yüzde 20'ye çıkarılacak. Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına girenler ile Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına girenlere de nakdi tazminat düzenlemeye benzer şekilde uygulanacak.

Seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılanlardan ödeme alamayanlara ödeme yapılacak. Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle statü geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilecek.

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UYUM DÜZENLEMELERİ

Teklifle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri idari teşkilatlanması ile askeri yargı alanında yapılan mevzuat değişikliklerine ilişkin uyum ve güncelleme düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi ve askerlik alanını ilgilendiren diğer bazı konularda düzenlemeler yapılması amaçlanıyor.

Daha önce yönetmelikle düzenlenen uzman erbaş sözleşme fesih nedenleri, Anayasa Mahkemesi kararı kapsamında Uzman Erbaş Kanunu'nda düzenlenerek hukuki güvence artırılacak.

Anayasa Mahkemesi kararı kapsamında, acil durumlarda hakim kararı olmaksızın yapılan önleme aramalarının 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartı getirilecek.


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Astsubay

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