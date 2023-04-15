FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Madeni Türk Lirası’nda ağırlık değişti, otomatların ayarları şaştı! Sosyal medyada gündem olmuştu: Darphane’den açıklama geldi

Madeni Türk Lirası’nda ağırlık değişti, otomatların ayarları şaştı! Sosyal medyada gündem olmuştu: Darphane’den açıklama geldi

15.04.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darphane, yaklaşık 14 yıl sonra Türk Lirası madeni paraları için ağırlık düzenlemesine gitme kararı almıştı. Metal paradaki değişiklik otomatları etkilerken, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine açıklama geldi. Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ise, “Bankaların bankamatiklerinde böyle bir sıkıntı yok” diyerek Merkez Bankası’nın gerekli düzenlemeler için bilgilendirmede bulunduğunu dile getirdi.

Madeni Türk Lirası’nda ağırlık değişti, otomatların ayarları şaştı! Sosyal medyada gündem olmuştu: Darphane’den açıklama geldi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, üretim maliyetlerinin ardından yaptıkları çalışma ile 14 yıl sonra madeni parada kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranlarını değiştirdi. Üretimde tasarruf sağlanırken paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira, 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü. Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık… Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

1 liranın gramajının değişmesi madeni paraların ağırlığına göre hassas bir şekilde ayarlanıp çalışan otomatları etkiledi. Metal para ile çalışan otomatların gramajı düşmüş 1 TL'leri para üstü olarak verdiği ve parayı tanımlayamadığı görüldü. 1 TL'nin ağırlığının değişmesi nedeniyle binlerce otomat yeniden ayarlandı.

-metal-parada-agirlik-degisti-otomatlar-sasirdi_5267_dhaphoto3

BİR YILDA 600 MİLYON LİRALIK KAYIP

Gramaj değişikliğiyle ilgili bilgi veren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, “Gramajı ile oynadık, içerisinde bulunan krom, nikel gibi madenlerin alaşımı ile oynadık. Yüzde 20 civarında paranın gramajını düşürdük. 1 TL, 8.2'den 6'lı rakamlara indirmiş olduk. Gramajı düştü denilen olay bu. 1 buçuk milyar adet ile 950 milyon adet arasında yıllık metal para üretiyoruz. Bizim bu üretmiş olduğumuz metal paralardan devletin son 2022 yılında 600 milyon TL bir kaybı söz konusuydu. 1 milyar 250 milyon adet ürettiğimiz paradan dolayı onun alım gücüne göre, maliyetleri 600 milyon lira daha fazlaydı. Devletin bu kaybını önlemek maksadıyla alaşımla ve içerisindeki madeni alaşımlarla oynayarak fiyatları normale çektik. Şu an maliyetleri kurtardık aslında. Yapılmış olan işlem budur" dedi.

-metal-parada-agirlik-degisti-otomatlar-sasirdi_4129_dhaphoto12

“TAMAMEN SPEKÜLASYON"

Hurdacıların haksız kazanç ettiği iddialarına yanıt veren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Şahin, “Bu tamamen spekülasyon çünkü 1 lirayı 1 liraya alan insan bunu ayrıştırmak için sonuç itibarıyla eritecek. Bu ayrıştırma maliyetleri ile birlikte muhtemelen 1 buçuk liraya mâl edecek. 1 buçuk liraya mâl edilen şeyi kaça satacak. Dolayısıyla bu spekülasyondan başka bir şey değil. Tamamen ülkemizin ve paramızın itibarını düşürmek için yapılan paylaşımlar" diye konuştu.

-metal-parada-agirlik-degisti-otomatlar-sasirdi_4129_dhaphoto1

“DÜZENLEMEMİŞSE DOĞAL OLARAK BÖYLE BİR SIKINTI YAŞAYABİLİR"

Şahin, bazı otomat üreticilerinin şikayetleriyle ilgili ise “Otomatlarla alakalı olarak, parayı çıkartmaya karar verdiğimiz zaman Merkez Bankası ile birlikte çalışıyoruz. Üretmiş olduğumuz örnekleri Merkez Bankası'na gönderiyoruz, onlar da tüm bankalara gönderiyorlar. Bankaların bankamatiklerinde böyle bir sıkıntı yok. Otomatlarla alakalı olarak ise zaten otomat üreticilerine de Merkez Bankası yeni paraları gönderiyor, 'Bundan sonraki otomatlarınızı ve mevcut otomatlarınızı buna göre düzenleyin' diyor. Şayet bunlar düzenlememişse doğal olarak böyle sıkıntı yaşanabilir çünkü inceliğe ve ağırlığa hassas metaller bunlar" şeklinde konuştu.

-metal-parada-agirlik-degisti-otomatlar-sasirdi_4129_dhaphoto2

“OTOMATLARIMIZIN ÜZERİNE 'SAHTE PARA VERİYORLAR' DİYE YAZMIŞLAR"

Otomat üretim fabrikası müdürü Ali Kurtuluş Çelikol ise yaklaşık 1 buçuk aydır sıkıntı yaşadıklarını öne sürdü.

Gramaj değişikliğinin bildirilmediğini iddia eden Çelikol, "Bilgi gelmediği için de biz bu paraları Darphane'den aldık, otomatlarımıza koyduk. Otomatlar para iadesi yapıyor ama tekrar geri almıyor. Bundan dolayı halktan çok büyük tepki aldık. 'Sahte para mı veriyorsunuz?' diyorlardı. Yaklaşık 1 buçuk aydan beri bu sıkıntı ile karşı karşıyayız. Hatta otomatlarımızın üzerine 'Bu otomatı kullanmayın sahte para veriyor' diye yazmışlar. Biz bu otomatlarımızın olduğu yerdeki amirler ile konuştuk, durumun böyle olmadığını, Darphane'nin para bastığını belirttik" diye konuştu.

-metal-parada-agirlik-degisti-otomatlar-sasirdi_5267_dhaphoto11

Bu arada bazı otomatlarda yaşanan sıkıntı sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntülerde, yeni parayı algılayamayan otomatların çalışmadığı görülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artan kırmızı et fiyatları üzerine harekete geçildiArtan kırmızı et fiyatları üzerine harekete geçildi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjdeİBB Başkanı İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjde
İslam Memiş altın için, ‘Bugün Türkiye'de resmi olarak görüldü' diyerek uyardıİslam Memiş altın için, ‘Bugün Türkiye'de resmi olarak görüldü' diyerek uyardı
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası madeni para

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

300 kilo çıkıyor, 30 ton satılıyor!

300 kilo çıkıyor, 30 ton satılıyor!

Ev hanımlarına 12.804 liralık emeklilik sigortası prim desteği

Ev hanımlarına 12.804 liralık emeklilik sigortası prim desteği

İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan’da resmen açılıyor

İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan’da resmen açılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sakalları nedeniyle eleştirilmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

Sakalları nedeniyle eleştirilmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.