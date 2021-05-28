Madenler için destek başvuruları 31 Mayıs'ta sona erecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yer altı maden işletmelerine yönelik yürütülen Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcılarının hibe ödeme taleplerinin iletilmesi amacıyla bir portal açıldığı belirtildi.

KİŞİ BAŞINA 15 EURO

Portala iş yerinin e-bildirge yetkilisinin giriş yapabildiği ve 'https://www.misgephibetakip.csgb.gov.tr' linkinden ulaşılabilen portal kullanma kılavuzunun da bakanlığın internet sitesine yüklendiği ifade edildi. Başvurulara yönelik sorular için de 'misgep@misgep.org' adresinin açıldığı ve başvuruların iletilmesinin ardından ilk destek ödemelerinin haziran ayında yapılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yer altı maden iş yerlerine her ay asgari 300, azami 3750 euro karşılığı Türk lirası desteği verileceği, işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli görevlendirmelerine karşılık çalışan başına da ayda 15 euro destek sağlanacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA



