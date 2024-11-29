Mahfi Eğilmez'den asgari ücret açıklaması! 'Zammın anlamı yok'

Tüm Türkiye 2025 asgari ücretin ne kadar olacağını konuşuyor.Asgari ücret belirlemek için ilk toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşecek. Nasıl Bir Ekonomi TV yayınında konuşan ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomim'in haberine göre; Asgari ücret tartışmalarının geçen yıllara göre daha yoğun olduğu 2025 yılı asgari ücreti için yapılacak zam oranında beklentileri sorulan Eğilmez, beklentisini söylemeyeceğini çünkü nasıl karar verileceğini bilmediğini belirtti.

"ZAM YAPTIK DEMENİN BİR ANLAMI KALMIYOR"

“Söylemem gereken şey şu” diyerek asgari ücrete yapılması “gereken” zam oranını Mahfi Eğilmez şöyle ifade etti:

“2024 yılının başında 17 bin lira olan asgari ücretim alım gücü neyse bugün de bunu iade etmediğimiz müddetçe işin doğrusunu yakalayamayız. Yeniden 17 bin liralık bir satın alma gücünü asgari ücret diye verecek şekilde yüzde 44-45 oranında biz zamma denk geliyor. Bunu yapmazsak vatandaşın satın alma gücünü harcamış oluyor. Sonrasında zam yaptık demenin bir anlamı kalmıyor bence.”

Söylediği oranın çok zor olduğunu da belirten Eğilmez, reel sektörün bu seviyede bir artışa taraftar olmadığını da vurguladı.