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Mahfi Eğilmez'den asgari ücret açıklaması! 'Zammın anlamı yok'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.11.2024 17:31
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Asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı. İşçi, işveren ve hükümet yetkilileri pazarlık masasına oturacak. Asgari ücret zammı için enflasyon rakamlarına göre tahminler yapılmaya devam ediyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, asgari ücrete yapılacak zam oranı ile ilgili konuştu. Eğilmez, "Bunu yapmazsak vatandaşın satın alma gücünü harcamış oluyor. Sonrasında zam yaptık demenin bir anlamı kalmıyor" dedi. İşte ünlü ekonomistten açıklamalar...

Mahfi Eğilmez'den asgari ücret açıklaması! 'Zammın anlamı yok'

Tüm Türkiye 2025 asgari ücretin ne kadar olacağını konuşuyor.Asgari ücret belirlemek için ilk toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşecek. Nasıl Bir Ekonomi TV yayınında konuşan ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomim'in haberine göre; Asgari ücret tartışmalarının geçen yıllara göre daha yoğun olduğu 2025 yılı asgari ücreti için yapılacak zam oranında beklentileri sorulan Eğilmez, beklentisini söylemeyeceğini çünkü nasıl karar verileceğini bilmediğini belirtti.

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"ZAM YAPTIK DEMENİN BİR ANLAMI KALMIYOR"

“Söylemem gereken şey şu” diyerek asgari ücrete yapılması “gereken” zam oranını Mahfi Eğilmez şöyle ifade etti:

“2024 yılının başında 17 bin lira olan asgari ücretim alım gücü neyse bugün de bunu iade etmediğimiz müddetçe işin doğrusunu yakalayamayız. Yeniden 17 bin liralık bir satın alma gücünü asgari ücret diye verecek şekilde yüzde 44-45 oranında biz zamma denk geliyor. Bunu yapmazsak vatandaşın satın alma gücünü harcamış oluyor. Sonrasında zam yaptık demenin bir anlamı kalmıyor bence.”

Söylediği oranın çok zor olduğunu da belirten Eğilmez, reel sektörün bu seviyede bir artışa taraftar olmadığını da vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ekonomist
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